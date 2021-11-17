«Ветераны России» прокомментировали штраф МУЗ-ТВ за гей-пропаганду

Posted 17 ноября 2021,, 15:08
Published 17 ноября 2021,, 15:08
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Председатель движения Ильдар Резяпов в беседе с журналистами NEWS.ru сообщил о том, что размер штрафа несущественен для телеканала. «Ветераны России» настаивают на ужесточении за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений.
Иск к телеканалу был составлен представителями движения. По словам Резяпова, на имя судьи было направлено ходатайство о том, чтобы суд назначил телеканалу максимальное наказание по административной статье — приостановка деятельности издания на срок до 90 суток. Предположительно, ходатайство отклонили.
Резяпов также рассказал, что в настоящее время в движении готовят обращение в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ, чтобы привлечь к ответственности блогеров и артистов. Речь идет, в частности, о Филиппе Киркорове, Даве, Дане Милохине.
В организации заявляют, что участников съемок необходимо привлечь к ответственности по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Кроме того, «Ветераны России» намерены выяснить, на каком основании блогер Даня Милохин получил отсрочку от призыва на военную службу. Резяпов порекомендовал Милохину «перестать носить платье полумужчины-полуженщины и готовиться примерить военную форму».
Телеканал МУЗ-ТВ был оштрафован по решению Басманного суда Москвы за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Размер штрафа составил 1 млн рублей. Причиной стала съемка перформанса артистов Филиппа Киркорова и Давы, которые на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ изображали влюбленную пару. В СМИ их выход окрестили гей-свадьбой. Протокол составили по части 2 статьи 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».