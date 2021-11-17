«Ветераны России» прокомментировали штраф МУЗ-ТВ за гей-пропаганду

Иск к телеканалу был составлен представителями движения. По словам Резяпова, на имя судьи было направлено ходатайство о том, чтобы суд назначил телеканалу максимальное наказание по административной статье — приостановка деятельности издания на срок до 90 суток. Предположительно, ходатайство отклонили.