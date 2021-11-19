Как инвалиду получить средства реабилитации и протезы в Ростовской области

Posted 19 ноября 2021, 06:51
Published 19 ноября 2021, 06:51
Modified 1 октября, 13:39
Updated 1 октября, 13:39
Средства на эти цели направляют из федерального бюджета. На эти деньги закупают трости, костыли, опоры, поручни, кресла-коляски различных типов. Также в список входят протезы и ортезы, ортопедическая обувь, противопролежневые матрацы и подушки, приспособления, чтобы снять или надеть одежду. Инвалиды могут получить спецустройства для чтения «говорящих книг», собаку-проводника с комплектом снаряжения, медицинские термометры, слуховые аппараты. В перечень включили телевизоры с телетекстом, телефонные устройства с текстовым выходом, голосообразующие аппараты, белье, кресла-стулья с санитарным оснащением. Все изделия передают бесплатно.
Всего предусмотрено три способа обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья. В некоторых случаях техсредства передают организациям, которые выбирает региональное отделение ФСС. Кроме того, региональное отделение может выплатить компенсацию за уже купленные устройства. Существуют электронные сертификаты, за счет которых инвалиды могут совершать покупки необходимых устройств.
Предусмотрены несколько шагов для получения технических средств реабилитации:
1. Необходимо обратиться в филиал Ростовского регионального отделения Фонда. Также это можно сделать через МФЦ или портал Госуслуг. Необходимыми документами являются паспорт, заявление и документ, подтверждающий место жительства.
2. Заявление будут рассматривать в течение 15 дней, после чего инвалид получит уведомление о постановке на учет.
3. Инвалид получает направление на получение или изготовление изделия.
4. После получения изделия подписывается акт сдачи-приемки изделия. В документах указывают срок гарантийного ремонта, а также адрес и контактный телефон сервисной службы для решения проблем.
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