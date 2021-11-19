Как инвалиду получить средства реабилитации и протезы в Ростовской области

Средства на эти цели направляют из федерального бюджета. На эти деньги закупают трости, костыли, опоры, поручни, кресла-коляски различных типов. Также в список входят протезы и ортезы, ортопедическая обувь, противопролежневые матрацы и подушки, приспособления, чтобы снять или надеть одежду. Инвалиды могут получить спецустройства для чтения «говорящих книг», собаку-проводника с комплектом снаряжения, медицинские термометры, слуховые аппараты. В перечень включили телевизоры с телетекстом, телефонные устройства с текстовым выходом, голосообразующие аппараты, белье, кресла-стулья с санитарным оснащением. Все изделия передают бесплатно.