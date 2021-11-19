Ростовский профсоюз встал на защиту сельских учителей, требуя не снижать им зарплату

«В сельских школах нагрузка у учителя даже больше, чем в городских. На примере собственной школы, после двух волн оптимизации, у каждого учителя оказалось по 1,5-2 ставки. Математиков, химиков, физиков „догрузили“ уроками музыки, технологии и тому подобному. После уроков в старших классах, учитель физики идет вести музыку в начальную школу. У физиков, химиков нет лаборантов, нагрузка лежит на учителях. Премиальные и стимулирующие нам не платят. А курсы по каждому из предметов, которые ведем, мы практически всегда проходим за свой счет. Лично у меня в этом полугодии, уже третьи. Поэтому если кто считает, что в селе работать легче — добро пожаловать», — рассказывает о работе учительница физики из Пролетарского района Ростовской области.