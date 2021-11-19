Ростовский профсоюз встал на защиту сельских учителей, требуя не снижать им зарплату

Возмущение педагогического сообщества Ростовской области вызывало заявление депутата от «Единой России» Светланы Мананкиной, озвучившей предложение о корректировке заработной платы учителей с разным уровнем нагрузки в городах и селах.
«Я не уверен в том, что избранник народа, могла такое сказать. Возможно, информация искажена или вырвана из контекста. Но если это действительно так — прискорбно. Мы обязательно будем взаимодействовать, готовы пригласить Светлану Александровну на встречу и организовать диалог. Но мне кажется, что в обсуждении данного решения о корректировке заработной платы учителей, о том, кому платить больше, а кому меньше, должно принимать участие педагогическое сообщество», — отмечает Владимир Гайворонский.
Он поясняет, что если зарплата сельских учителей станет меньше, несмотря на то, что они выполняют такие же обязанности, как и городские учителя — социальные лифты перестанут работать. Это негативно отразится на качестве образования.
«Труд в сельской местности сложен. Сельские надбавки хоть как-то решают проблему кадров. В городе, например, есть студенты, которым уже с 3-го курса разрешено работать в школе, чем многие успешно пользуются. А в селах студентов нет. Там, преимущественно, возрастные кадры. И если им уменьшить зарплату или убрать субсидии, мы лишимся и их. Для чего тогда указом президента рекомендовано учителям выйти на среднюю заработную плату по экономике за одну ставку? Для чего тогда запускали программу „Земский учитель“? Очевидно же, чтобы поддержать сельские школы. Так почему сейчас сельским учителям надо снижать оплату за труд?» — задает вопросы Владимир Гайворонский.
Председатель Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования рассказывает, что ему звонят с жалобами сельские учителя, не веря в происходящее.
«В сельских школах нагрузка у учителя даже больше, чем в городских. На примере собственной школы, после двух волн оптимизации, у каждого учителя оказалось по 1,5-2 ставки. Математиков, химиков, физиков „догрузили“ уроками музыки, технологии и тому подобному. После уроков в старших классах, учитель физики идет вести музыку в начальную школу. У физиков, химиков нет лаборантов, нагрузка лежит на учителях. Премиальные и стимулирующие нам не платят. А курсы по каждому из предметов, которые ведем, мы практически всегда проходим за свой счет. Лично у меня в этом полугодии, уже третьи. Поэтому если кто считает, что в селе работать легче — добро пожаловать», — рассказывает о работе учительница физики из Пролетарского района Ростовской области.
С ней соглашается педагог-психолог из Куйбышевского района.
«В сельские школы и дошкольные учреждения хотелось бы пригласить наших депутатов, чтобы увидели все своими глазами», — подчеркивает педагог-психолог.
А учитель школы из Милютинского района поделилась фактом об увеличении окладов сельских учителей.
«В новом положении об оплате труда региона, конечно, оклады увеличились. Но в процентном соотношении уменьшены все доплаты. И за категории, и за награды, и за сельские. При точном подсчете уже сегодня понятно, что зарплата учителя не вырастет. Зато громко объявили, что увеличили на 50%», — заявляет учитель школы из Милютинского района.
«Мы сравниваем Ростов с Москвой, отмечая, что столичный учитель, работающий в обычной средней школе, получает на порядок выше. Стараемся обращаться к органам власти, чтобы этого не допускать. Непонятно, почему же на местном уровне обсуждается совсем иная точка зрения», — резюмирует Владимир Гайворонский.
По информации Ростовстата по итогам восьми месяцев 2021 года средняя заработная плата в сфере образования в Ростовской области составила 29,6 тысячи рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 8,2%. При этом показатель средней зарплаты в регионе в среднем превысил 37,7 тысячи рублей.