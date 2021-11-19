В старом аэропорту Ростова создадут парк, искусственный водоем и бульвар до 2034 года

Posted 19 ноября 2021, 18:31
Published 19 ноября 2021, 18:31
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
По его словам, в этом парке также возможно создание искусственного водоема, а также прогулочного бульвара наподобие улицы Пушкинской. Также планируется проводить различные мероприятия.
Далаксакуашвили сообщил, что на территории старого аэропорта также расположены леса, часть которых нельзя вырубать. В связи с этим он предложил реализовать на данной территории интересный проект благоустройства. Он сообщил, что озеленение старого аэропорта предусмотрено и учтено в концепции проекта застройки.
На этой земле также планируется строительство жилья на участки в 2 миллиона квадратных метров. Еще около миллиона квадратных метров от общей площади территории старого аэропорта будет выделено для застройки социальными и коммерческими объектами.
Общая стоимость проекта составит около 68 миллиарда рублей, а реализовать его планируют до 2034 года.
Напомним, что ранее из генплана в Ростове исключили школы и детские сады из-за дефицита свободного места.
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