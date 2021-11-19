В старом аэропорту Ростова создадут парк, искусственный водоем и бульвар до 2034 года

Далаксакуашвили сообщил, что на территории старого аэропорта также расположены леса, часть которых нельзя вырубать. В связи с этим он предложил реализовать на данной территории интересный проект благоустройства. Он сообщил, что озеленение старого аэропорта предусмотрено и учтено в концепции проекта застройки.