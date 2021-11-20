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Более 20 контрактников в Ростове попали под следствие за взятки

20 ноября 2021, 13:25
Фото: pixabay.com
В Ростовской области более 20 военнослужащих подозреваются в покушении на дачу взяток, об этом сообщил портал «Коммерсант».

В издании рассказали, что более 20 военных, проходящих контрактную службу в Южном военном округе, стали подозреваемыми в делах о покушении на дачу взятки.

Причиной этого стали признания начальника штаба 631-го отдельного батальона обеспечения ЮВО Павла Титова, находящегося под следствием из-за взяток в размере около трех миллионов рублей. Начштаба принял решение сотрудничать со следствием и раскрыл имена молодых людей, которые заплатили ему за возможность поступить на шестимесячные курсы по подготовке младшего офицерского состава.

Теперь Ростовский гарнизонный военный суд и военные следственные органы СКР рассмотрят 21 дело военнослужащих, которые навсегда потеряли возможность получить звания офицера или прапорщика.

Стало известно, что большинство подозреваемых признали свою вину и согласились сотрудничать со следственными органами, поэтому теперь они обязаны выплатить судебные штрафы в размере 100-150 тысяч рубле. Минимальный размер штрафа 30 тысяч рублей выплатит военнослужащий, освобожденный от уголовной ответственности.

Ранее в Ростовской области на три года лишения свободы осудили бывшего сотрудника управления государственного эконадзора Минприроды региона, обвиняемого во взяточничестве.

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