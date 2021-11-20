Более 20 контрактников в Ростове попали под следствие за взятки

В издании рассказали, что более 20 военных, проходящих контрактную службу в Южном военном округе, стали подозреваемыми в делах о покушении на дачу взятки.
Причиной этого стали признания начальника штаба 631-го отдельного батальона обеспечения ЮВО Павла Титова, находящегося под следствием из-за взяток в размере около трех миллионов рублей. Начштаба принял решение сотрудничать со следствием и раскрыл имена молодых людей, которые заплатили ему за возможность поступить на шестимесячные курсы по подготовке младшего офицерского состава.
Теперь Ростовский гарнизонный военный суд и военные следственные органы СКР рассмотрят 21 дело военнослужащих, которые навсегда потеряли возможность получить звания офицера или прапорщика.
Стало известно, что большинство подозреваемых признали свою вину и согласились сотрудничать со следственными органами, поэтому теперь они обязаны выплатить судебные штрафы в размере 100-150 тысяч рубле. Минимальный размер штрафа 30 тысяч рублей выплатит военнослужащий, освобожденный от уголовной ответственности.
Ранее в Ростовской области на три года лишения свободы осудили бывшего сотрудника управления государственного эконадзора Минприроды региона, обвиняемого во взяточничестве.