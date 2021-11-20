Более 20 контрактников в Ростове попали под следствие за взятки

Причиной этого стали признания начальника штаба 631-го отдельного батальона обеспечения ЮВО Павла Титова, находящегося под следствием из-за взяток в размере около трех миллионов рублей. Начштаба принял решение сотрудничать со следствием и раскрыл имена молодых людей, которые заплатили ему за возможность поступить на шестимесячные курсы по подготовке младшего офицерского состава.