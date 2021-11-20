Ростовских водителей предупредили об опасной обстановке на дорогах из-за непогоды

В ГИБДД водителям напомнили, что при ухудшении погодных условий необходимо сохранять контроль дорожной обстановки и не маневрировать в случае, если водитель не уверен в безопасности дорожного движения. Кроме того, из-за ветра и дождя увеличивается возможность аквапланирования и опрокидывания транспортных средств, а потому жителей Ростовской области призывают отказаться от дальних поездок и не превышать безопасную скорость движения.