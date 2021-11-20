Ростовских водителей предупредили об опасной обстановке на дорогах из-за непогоды

Жителей Ростовской области уведомили о том, что с 19 ноября на территории региона действует штормовое предупреждение. Его объявили из-за ураганного ветра и обильных осадков, которые выпадут до утра воскресенья, 21 ноября.
Синоптики предупредили, что ночью на 21 октября будет лить дождь в сочетании с мокрым снегом. В связи с этим ГИБДД Ростовской области предупредили местных жителей о соблюдении правил дорожного движения и напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, а также безопасную дистанцию между автомобилями.
В ГИБДД водителям напомнили, что при ухудшении погодных условий необходимо сохранять контроль дорожной обстановки и не маневрировать в случае, если водитель не уверен в безопасности дорожного движения. Кроме того, из-за ветра и дождя увеличивается возможность аквапланирования и опрокидывания транспортных средств, а потому жителей Ростовской области призывают отказаться от дальних поездок и не превышать безопасную скорость движения.
Ранее УМЧС региона предупредили о возможности повышения уровня воды в Дону около Азова, вызванного плохими погодными условиями.