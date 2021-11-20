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Ростовских водителей предупредили об опасной обстановке на дорогах из-за непогоды

20 ноября 2021, 17:34
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области водителей предупредили о неблагоприятной обстановке на дорогах из-за сильных ветров и дождей, об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Жителей Ростовской области уведомили о том, что с 19 ноября на территории региона действует штормовое предупреждение. Его объявили из-за ураганного ветра и обильных осадков, которые выпадут до утра воскресенья, 21 ноября.

Синоптики предупредили, что ночью на 21 октября будет лить дождь в сочетании с мокрым снегом. В связи с этим ГИБДД Ростовской области предупредили местных жителей о соблюдении правил дорожного движения и напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, а также безопасную дистанцию между автомобилями.

В ГИБДД водителям напомнили, что при ухудшении погодных условий необходимо сохранять контроль дорожной обстановки и не маневрировать в случае, если водитель не уверен в безопасности дорожного движения. Кроме того, из-за ветра и дождя увеличивается возможность аквапланирования и опрокидывания транспортных средств, а потому жителей Ростовской области призывают отказаться от дальних поездок и не превышать безопасную скорость движения.

Ранее УМЧС региона предупредили о возможности повышения уровня воды в Дону около Азова, вызванного плохими погодными условиями.

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