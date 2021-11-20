Суд в Ростове-на-Дону не дал разрешения на строительство высоток на набережной

Компании «ДЛВ Инвест» отказали признать недействующим решение властей о создании «зоны речного фасада». Из-за этого на улице Береговой запрещено строить здания выше пяти этажей.
Компания хотела построить высотку на пересечении Береговой и Газетного, но сделать этого не может. По информации издания Bloknot-rostov, представители «ДЛВ Инвест» примут решение о дальнейших действиях после ознакомления с судебным актом.
До этого стало известно, что шесть дорог за 570 млн рублей построят в Левенцовке в Ростове до конца 2021 года.