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Суд в Ростове-на-Дону не дал разрешения на строительство высоток на набережной

20 ноября 2021, 10:45
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону продолжит действовать запрет на строительство высотных домов в районе набережной, решение принял Ростовский областной суд.

Компании «ДЛВ Инвест» отказали признать недействующим решение властей о создании «зоны речного фасада». Из-за этого на улице Береговой запрещено строить здания выше пяти этажей.

Компания хотела построить высотку на пересечении Береговой и Газетного, но сделать этого не может. По информации издания Bloknot-rostov, представители «ДЛВ Инвест» примут решение о дальнейших действиях после ознакомления с судебным актом.

До этого стало известно, что шесть дорог за 570 млн рублей построят в Левенцовке в Ростове до конца 2021 года.

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