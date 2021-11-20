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В Ростовскую область с проверкой приехала комиссия Минздрава России

20 ноября 2021, 18:17
Фото: Pixabay.com
В Ростовскую область прибыли с инспекцией сотрудники комиссии Минздрава РФ, об этом сообщил RostovGazeta собственный источник в силовых структурах региона.

Первым о скором приезде комиссии проинформировал telegram-канал «Выстрел в голову». Он сообщил, что недавно на совещании между руководителями регионального и федерального министерств здравоохранения произошел конфликт. По версии источника, инициатором спора стал глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев.

Считается, что для проверки местного ведомства есть несколько поводов, а именно существенный прирост показателей младенческой смертности, низкие темпы вакцинации и вопрос со строительством инфекционной больницы, срок сдачи в эксплуатацию которой переносили уже больше четырех раз.

Недавно на портале Госзакупок появилась информация об открытии инфекционной больницы в конце января 2022 года.

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