В Ростовскую область с проверкой приехала комиссия Минздрава России

Первым о скором приезде комиссии проинформировал telegram-канал «Выстрел в голову». Он сообщил, что недавно на совещании между руководителями регионального и федерального министерств здравоохранения произошел конфликт. По версии источника, инициатором спора стал глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев.
Считается, что для проверки местного ведомства есть несколько поводов, а именно существенный прирост показателей младенческой смертности, низкие темпы вакцинации и вопрос со строительством инфекционной больницы, срок сдачи в эксплуатацию которой переносили уже больше четырех раз.
Недавно на портале Госзакупок появилась информация об открытии инфекционной больницы в конце января 2022 года.