В Ростовскую область с проверкой приехала комиссия Минздрава России

Считается, что для проверки местного ведомства есть несколько поводов, а именно существенный прирост показателей младенческой смертности, низкие темпы вакцинации и вопрос со строительством инфекционной больницы, срок сдачи в эксплуатацию которой переносили уже больше четырех раз.