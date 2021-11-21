Водитель пожаловался, что на трассе в Ростовской области его избили сотрудники ГИБДД

В ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали инцидент и сообщили, что по факту обращения гражданина в ОРЧ СБ проводится проверка, а собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. «В настоящее время сотрудники ГИБДД отстранены от выполнения служебных обязанностей, проводится служебная проверка. В случае установления вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством», — сказано в сообщении.