Водитель пожаловался, что на трассе в Ростовской области его избили сотрудники ГИБДД

По информации СМИ, в ГИБДД не отрицают факт случившегося. Сообщается, что на полицейских пожаловался водитель, он сообщил, что его избили и требовали денег, а также угрожали убить.
Инспекторы остановили 59-летнего водителя на трассе М-4 «Дон» за выезд на встречную полосу в районе города Батайск 30 октября. Сотрудники ДПС требовали у мужчины деньги, сообщив, что в таком случае он не будет привлечен к административной ответственности, однако водитель отказался давать взятку. В ответ на это заявление, полицейские начали его избивать и угрожать убийством.
В ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали инцидент и сообщили, что по факту обращения гражданина в ОРЧ СБ проводится проверка, а собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. «В настоящее время сотрудники ГИБДД отстранены от выполнения служебных обязанностей, проводится служебная проверка. В случае установления вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Таганроге чиновник заставлял двоих осужденных убирать в гараже своей родственницы.