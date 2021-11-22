В Ростове-на-Дону прошел финал чемпионата по дебатам «ГлаголЪ»

Как сообщил начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей Избирательной комиссии Ростовской области Василий Волков, участниками состязаний становятся не только студенты, но и уже работающая молодежь, что в очередной раз опровергает стереотип о том, что молодые люди придерживаются аполитичной позиции и не проявляют интереса к выборам.