В Ростове-на-Дону прошел финал чемпионата по дебатам «ГлаголЪ»

Настало время отмены тайного голосования в России, необходимо максимально ограничить возможное количество мандатов для всех партий, а представительные органы всех уровней должны избираться по мажоритарным округам. Именно эти утверждения было предложено доказать или опровергнуть финалистам чемпионата по дебатам «ГлаголЪ».
В последнем туре соревновались команды «Академия», «Рассвет», «RDL», «Эффект бабочки», «Бригада», «RTA A». В финале, как и в других отборочных этапах, игрокам были предложены темы, которые нужно было либо доказать, либо опровергнуть. После подготовки им дали время для представления своей позиции.
Вслед за этим, необходимо было привести конкретные аргументы уже с учетом выступления команды-оппонента. Также выделялось время для ответов на вопросы соперников и экспертов.
Как сообщил начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей Избирательной комиссии Ростовской области Василий Волков, участниками состязаний становятся не только студенты, но и уже работающая молодежь, что в очередной раз опровергает стереотип о том, что молодые люди придерживаются аполитичной позиции и не проявляют интереса к выборам.
После долгих и жарких словесных баталий определили победителей чемпионата. Ими стали участники команды «Эффект бабочки», все игроки были из уже работающей молодежи. На втором месте оказалась команда «Академия», члены которой также являются молодыми специалистами. Третье место заняла студенческая команда «Рассвет».