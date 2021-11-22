В Ростове на Западном проложат еще одну дорогу в районе Вертолетного поля

В Ростове администрация города отдала распоряжение о подготовке документов с планом новой дороги, которую проложат в границах улиц Батуринской и 2-й Краснодарской, протяженностью около 500 метров, которая пройдет около территории Вертолетного поля. В настоящий момент в зоне будущей реконструкции находится грунтовая дорога, которая значительно усложняет движение транспорта.
Согласно плану мэрии города, после завершения работ дорога по улице Тружеников упростит прямой доступ в микрорайону «Три Сквера» для водителей, выезжающих с проспекта Стачки.
Ранее департамент ЖКХ Ростова объявил конкурс для поиска подрядчика зимних работ по содержанию дорог, стоимость контракта составила свыше 66 миллионов рублей.