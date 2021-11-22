rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове на Западном проложат еще одну дорогу в районе Вертолетного поля

22 ноября 2021, 12:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове вынесли постановление о подготовке проектной документации для создания новой дороги, которую проложат между улицами Батуринской и 2-й Краснодарской, документ размещен на портале горадминистрации.

В Ростове администрация города отдала распоряжение о подготовке документов с планом новой дороги, которую проложат в границах улиц Батуринской и 2-й Краснодарской, протяженностью около 500 метров, которая пройдет около территории Вертолетного поля. В настоящий момент в зоне будущей реконструкции находится грунтовая дорога, которая значительно усложняет движение транспорта.

Согласно плану мэрии города, после завершения работ дорога по улице Тружеников упростит прямой доступ в микрорайону «Три Сквера» для водителей, выезжающих с проспекта Стачки.

Фото: rostov-gorod.ru

Ранее департамент ЖКХ Ростова объявил конкурс для поиска подрядчика зимних работ по содержанию дорог, стоимость контракта составила свыше 66 миллионов рублей.

Материалы по теме
В Ростове направят 5 млрд рублей на выкуп участков для расширения дороги на ВавиловаСтроительство железной дороги из Ростова в аэропорт Платов обойдется в 110 млрд рубРостовских водителей предупредили об опасной обстановке на дорогах из-за непогоды
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58