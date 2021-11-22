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В Ростовской области бесплатные лекарства от коронавируса получили 184 тысячи жителей

22 ноября 2021, 15:58
Фото: donland.ru
В Ростовской области с начала года правом на получение бесплатных лекарств воспользовались 184 тысячи жителей, находящихся на амбулаторном лечении, об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что с начала 2021 года более 180 тысяч жителей региона, находящихся на амбулаторном лечении, получили бесплатные лекарства. На обеспечение граждан лекарствами власти потратили около 446 миллионов рублей.В настоящий момент бесплатными лекарствами обеспечивают более 8 тысяч амбулаторных пациентов.

Глава региона добавил, что он проверил жалобы местных жителей на недополученные лекарства. Василий Голубев рассказал, что амбулаторные пациенты не смогли свободно получить только те лекарства, которые выдавались после предписания врача.

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