В Ростовской области бесплатные лекарства от коронавируса получили 184 тысячи жителей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что с начала 2021 года более 180 тысяч жителей региона, находящихся на амбулаторном лечении, получили бесплатные лекарства. На обеспечение граждан лекарствами власти потратили около 446 миллионов рублей.В настоящий момент бесплатными лекарствами обеспечивают более 8 тысяч амбулаторных пациентов.