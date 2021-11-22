В Ростовской области загруженность коечного фонда составила 71%

В Ростовской области в ноябре наблюдалась стабилизация показателей заболеваемости коронавирусом, что позволило снизить загруженность коечного фонда до 71%.
Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что по мнению специалистов длинные нерабочие дни положительно сказались на снижении показателей заболеваемости.
«И это выражается в тех показателях, что мы видим ежедневно, 650 больных ковидом плюс-минус выявляют каждый день. Какие-то качели… Но мы не увидели ни взрывного роста, ни какой-то негативной динамики», — сообщил глава Ростовской области Василий Голубев, подводя итоги ковидных ограничений, введенных на ноябрьские длинные выходные.
Ранее в Ростовской области отметили снижение заболеваемости коронавирусом после длинных нерабочих дней.