В Ростовской области загруженность коечного фонда составила 71%

«И это выражается в тех показателях, что мы видим ежедневно, 650 больных ковидом плюс-минус выявляют каждый день. Какие-то качели… Но мы не увидели ни взрывного роста, ни какой-то негативной динамики», — сообщил глава Ростовской области Василий Голубев, подводя итоги ковидных ограничений, введенных на ноябрьские длинные выходные.