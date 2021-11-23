Более 1,5 тыс призывников из Ростовской области ушли служить в армию с октября

Осенний призыв стартовал с 1 октября, первыми из области на службу отправились молодые люди из Азова, Шахт, Азовского и Октябрьского районов. Они ушли в армию 19 октября.
До конца года на службу отправятся еще более 2,4 тысячи призывников. В Президентском полку комендатуры Московского Кремля пройдут службу 15 человек из области.
С имеющейся военно-учетной специальностью в армию попадут 300 новобранцев. По словам замглавы региона Вадима Артемова, во время призыва соблюдаются все меры профилактики коронавируса.
"Правительством Ростовской области выделены средства для закупки призывным комиссиям муниципальных образований тестов для тестирования призывников перед отправкой на сборный пункт области", - уточнил замгубернатора.
Призывные и сборные пункты обеспечены защитными масками. Помещения, территорию и транспорт проходят дезинфекцию.
Призывники по прибытии находятся на карантине в течение двух недель.