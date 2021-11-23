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Более 20 человек эвакуировали из-за обрушения части дома в Шахтах 22 ноября

23 ноября 2021, 11:48
Фото: instagram.com/a.v.kovalev.official
Шахты обрушение
В Шахтах произошло обрушение фасада многоквартирного дома, эвакуировали 26 жильцов, сообщил сити-менеджер Андрей Ковалев.

В доме по улице Екатерининская, 1 обрушился фасад площадью шесть квадратных метров. Из здания вывели 26 человек, в том числе семерых детей.

Трехэтажный дом построили 61 год назад, его признали аварийным с угрозой обрушения 18 ноября. В результате это и случилось в квартире № 33.

«Жильцы отказались переехать в маневренный жилищный фонд. Предстоит провести инструментальное обследование конструкции здания», — уточнил Ковалев.

Кроме того, в региональное правительство планируется передать документы, чтобы получить субсидию на расселение дома.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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