Более 20 человек эвакуировали из-за обрушения части дома в Шахтах 22 ноября

В доме по улице Екатерининская, 1 обрушился фасад площадью шесть квадратных метров. Из здания вывели 26 человек, в том числе семерых детей.
Трехэтажный дом построили 61 год назад, его признали аварийным с угрозой обрушения 18 ноября. В результате это и случилось в квартире № 33.
«Жильцы отказались переехать в маневренный жилищный фонд. Предстоит провести инструментальное обследование конструкции здания», — уточнил Ковалев.
Кроме того, в региональное правительство планируется передать документы, чтобы получить субсидию на расселение дома.