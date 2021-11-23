Более 930 тысяч рублей хочет взыскать больница с футбольного клуба «Ростов»

Всего медицинское учреждение потребовало от клуба 931 тысячу рублей. Суд принял к производству материалы и назначил заседание на 20 декабря.
Издания Panram выяснило, что в прошлом году клуб заключил три контракта на медицинское обслуживание. Но деньги за услуги переведены не были, из-за чего клиника обратилась в суд.
Ранее ФК «Ростов» запретили регистрировать новых футболистов до погашения задолженности перед их бывшим игроком. Речь идет об Арсении Логашове, который хочет получить компенсацию за досрочное расторжение контракта с клубом.