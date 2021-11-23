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Бывший министр ЖКХ Ростовской области Майер заразился COVID-19 в СИЗО в ноябре

23 ноября 2021, 08:20
Фото: donland.ru
Андрей Майер
Экс-глава МинЖКХ Ростовской области Андрей Майер, который находится в СИЗО, заразился коронавирусом, пишет 1Rnd.

По информации издания, бывший чиновник заболел в следственном изоляторе, который располагается на улице Большой Садовой в Ростове. Из-за этого на заседании о продлении ареста Майер не присутствовал.

«Ранее Майер прошел вакцинацию, за счет чего болезнь протекает в легкой форме», — сказано в сообщении.

Напомним, что суд оставил под стражей бывшего министра до 24 декабря. Он был арестован в конце минувшего года по подозрению в превышении полномочий.

По данным следствия, Майер незаконно тратил средства при обновлении парков в Александровке и в Зверево.

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