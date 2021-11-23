Эксперт оценил ситуацию с поставками газа в Молдавию

Он рассказал, что с самого начала стороны обсуждали контракт с привязкой к спотовому рынку, который дал бы Молдавии гораздо выше цену — под 700 долларов США за 1 тыс. кубометров. Причем молдавская сторона сама попросила об этом. Но когда в нынешнем году на спотовых рынках цены повысились, они попросили вернуть их на контракт с нефтяной привязкой».