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Эксперт оценил ситуацию с поставками газа в Молдавию

22 ноября 2021, 21:34
Фото: pxhere.com
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление «Газпрома» на тему того, что компания поставила Молдавию в известность о прекращении поставок газа через двое суток.

Причина этого шага — невыполнение молдавской стороной контрактных обязательств, сообщает RT.

Юшков пояснил, что таким образом «Газпром» недвусмысленно указывает Молдавии на необходимость соблюдать условия контракта. Тем более, что, по словам аналитика, российская компания и так максимально пошла навстречу молдавским контрагентам.

Он рассказал, что с самого начала стороны обсуждали контракт с привязкой к спотовому рынку, который дал бы Молдавии гораздо выше цену — под 700 долларов США за 1 тыс. кубометров. Причем молдавская сторона сама попросила об этом. Но когда в нынешнем году на спотовых рынках цены повысились, они попросили вернуть их на контракт с нефтяной привязкой».

Так что, отказывая Молдавии в поставках газа, «Газпром» пытается пресечь подобную практику неплатежей, поскольку невозможно бесплатно снабжать другую страну газом, резюмировал Игорь Юшков.

#Новости#Политика
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