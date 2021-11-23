Эксперт оценил ситуацию с поставками газа в Молдавию

Юшков пояснил, что таким образом «Газпром» недвусмысленно указывает Молдавии на необходимость соблюдать условия контракта. Тем более, что, по словам аналитика, российская компания и так максимально пошла навстречу молдавским контрагентам.
Он рассказал, что с самого начала стороны обсуждали контракт с привязкой к спотовому рынку, который дал бы Молдавии гораздо выше цену — под 700 долларов США за 1 тыс. кубометров. Причем молдавская сторона сама попросила об этом. Но когда в нынешнем году на спотовых рынках цены повысились, они попросили вернуть их на контракт с нефтяной привязкой».
Так что, отказывая Молдавии в поставках газа, «Газпром» пытается пресечь подобную практику неплатежей, поскольку невозможно бесплатно снабжать другую страну газом, резюмировал Игорь Юшков.