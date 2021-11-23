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Минимум 45 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

23 ноября 2021, 13:48
Фото: pxhere.com
45 туристов, из них 12 детей, погибли при пожаре автобуса в Болгарии. Предположительно это были граждане Северной Македонии.

Как сообщает iz.ru, трагедия случилась примерно в 04:00 по московскому времени. В автобусе, перевозившем 53 пассажиров произошло возгорание, в результате которого погибли минимум 45 человек.

Позже число погибших увеличилось до 46. Выжить удалось 7 пассажирам, из которых 2 женщины. Все выжившие находятся в больнице.

По предварительной версии, автобус врезался в ограждение и перевернулся, из-за чего пассажиры оказались заблокированы в салоне. Затем начался пожар.

Пока неизвестно все ли пассажиры были гражданами Северной Македонии. Однако полиция предполагает, что это именно так, ведь машина имела македонскую регистрацию.

#Новости#Происшествия
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