Минимум 45 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

Как сообщает iz.ru, трагедия случилась примерно в 04:00 по московскому времени. В автобусе, перевозившем 53 пассажиров произошло возгорание, в результате которого погибли минимум 45 человек.
Позже число погибших увеличилось до 46. Выжить удалось 7 пассажирам, из которых 2 женщины. Все выжившие находятся в больнице.
По предварительной версии, автобус врезался в ограждение и перевернулся, из-за чего пассажиры оказались заблокированы в салоне. Затем начался пожар.
Пока неизвестно все ли пассажиры были гражданами Северной Македонии. Однако полиция предполагает, что это именно так, ведь машина имела македонскую регистрацию.