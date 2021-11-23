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Новый арт-объект в сквере у Дома книги жители Ростова сравнили с полотенцесушителем

23 ноября 2021, 13:40
Фото: Роман Неведров / facebook.com
В Ростове-на-Дону новый памятник у Дома Книги сравнили с полотенцесушителем, к которому приварили цитату Александра Пушкина, информация об этом появилась в Facebook.

Фото новой композиции, установленной у Дома Книги, в своих соцсетях разместил ростовский фотограф Роман Неведров.

На кадрах запечатлена конструкция в виде разворота книги из литых хромированных труб, к которым приварено двустишие «О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух». При этом курсив, использованный для размещения надписи, сделал двустишие практически нечитаемым.

«Да что же такое. Что ни сделают, все не в дугу. Прям напасть какая-то. Точь-в-точь мой новый полотенцесушитель. Интересно, сколько нам всем это стоило? Мне показалось — мусор застрял в перилах. Решетка балкона, только на земле», — поделились впечатлениями от арт-объекта ростовчане.

Ранее власти Ростова объявили аукцион на закупку инсталляций и фигур Смешариков к Новому Году.

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