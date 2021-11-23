Новый арт-объект в сквере у Дома книги жители Ростова сравнили с полотенцесушителем

«Да что же такое. Что ни сделают, все не в дугу. Прям напасть какая-то. Точь-в-точь мой новый полотенцесушитель. Интересно, сколько нам всем это стоило? Мне показалось — мусор застрял в перилах. Решетка балкона, только на земле», — поделились впечатлениями от арт-объекта ростовчане.