Пять городов Ростовской области представили свои проекты в Сколково

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», подробнее о проектах рассказал ростовский губернатор Василий Голубев. По его словам, Ростов защитил проекты в сфере создания креативных пространств и модернизации транспортной системы. Таганрог говорил о модернизации туристического центра, Волгодонск намерен стать центром биотехнологий, сообщил глава региона.