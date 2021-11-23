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Пять городов Ростовской области представили свои проекты в Сколково

23 ноября 2021, 14:19
Фото: wikimedia.org
Представители Ростова-на-Дону, Волгодонска, Таганрога, Шахты и Новочеркасска презентовали свои проекты в Сколково. Они ожидают решения жюри конкурса.

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», подробнее о проектах рассказал ростовский губернатор Василий Голубев. По его словам, Ростов защитил проекты в сфере создания креативных пространств и модернизации транспортной системы. Таганрог говорил о модернизации туристического центра, Волгодонск намерен стать центром биотехнологий, сообщил глава региона.

Проекты Новочеркасска и Шахты касались благоустройства городов и развития территорий.

«Теперь мы ждем решения конкурсной комиссии. Если победим в одном из проектов, получим средства на реализацию», — подытожил Голубев.

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