rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовский рэпер Баста вошел в топ самых востребованных на корпоративах звезд

23 ноября 2021, 17:46
Фото: instagram.com/bastaakanoggano/
Ростовский рэпер Василий Вакуленко вошел в топ артистов, чьи выступления хотят заказать на новогодние корпоративы, об этом сообщил портал РБК.

Концертный директор Табриз Шахиди рассказал, что Василий Вакуленко встал в ряд с самыми высокооплачиваемыми и востребованными российскими исполнителями, которых заказывают для выступления на новогодних корпоративах. Одно выступление артиста в период праздничных корпоративов будет стоить от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Так вместе с Бастой организации заинтересованы в выступлениях Светланы Лободы, Леонида Агутина, Zivert, а также Валерия Меладзе, Веры Брежневой, Николая Баскова и нескольких других именитых артистов. Вакуленко занял в рейтинге 12-е место.

Ранее ростовчане раскритиковали идею Басты открыть собственный суши-бар в центре города.

Материалы по теме
Ростовскому рэперу Басте пытаются запретить въезд на УкраинуКак Илон Маск поможет Украине в слежке рядом с Ростовом и почему это не увидит БастаДРСУ обвинил «СКА Ростов» рэпера Басты в неосновательном обогащении на 2 млн рублей
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00