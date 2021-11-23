Ростовский рэпер Баста вошел в топ самых востребованных на корпоративах звезд

Концертный директор Табриз Шахиди рассказал, что Василий Вакуленко встал в ряд с самыми высокооплачиваемыми и востребованными российскими исполнителями, которых заказывают для выступления на новогодних корпоративах. Одно выступление артиста в период праздничных корпоративов будет стоить от 1,5 до 2 миллионов рублей.