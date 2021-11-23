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В Ростове могут остаться ограничения для движения грузовиков по мосту на Малиновского

23 ноября 2021, 14:39
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону пока не приняли решение по поводу движения грузовых автомобилей на мосту по улице Малиновского, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Этот вопрос обсудили на совещании, касающегося реализации нацпроектов. Власти дали понять, что ограничения для большегрузов могут остаться.

По словам главы департамента автодорог города Дениса Водопьянова, поступившие предложения будут рассматривать в течение месяца.

«Часть ограничений, которые ввели на этапе строительно-монтажных работ, может сохраниться», — пишет 1Rnd со ссылкой на слова Водопьянова.

Напомним, что мост закрыли 4 января 2021 года для проведения реконструкции.

С 6 ноября движение открыли по пяти полосам из шести. Шестая полоса пока является технологической и необходима для завершения работ.

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