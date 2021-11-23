В Ростове-на-Дону почтили память первого военного комиссара в области

Вадим Артемов также отметил, что на данный момент в Донском регионе реализуется проект «Без срока давности», направленный на изучение истории. Также в рамках данной программы жителям Ростовской области предлагается узнать и о подвигах тех людей, которые защищали свою землю. Заместитель губернатора отметил, что эта работа продолжится до тех пор, пока каждый солдат и офицер, пропавший без вести, не обретет имя.