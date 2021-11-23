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В Ростове-на-Дону почтили память первого военного комиссара в области

23 ноября 2021, 09:21
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове-на-Дону почтили память первого военного комиссара Ростовской области Дениса Малиевского.

В довоенные времена военкомат Ростовской области находился под руководством Дениса Малиевского. Тогда велась работа по учету мобилизационных ресурсов, а также по организации допризывной подготовки. С приходом Великой Отечественной войны была проделана большая работа по формированию частей Красной армии именно под руководством полкового комиссара.

В ноябре 1941 года в город Сальск была переведена большая часть личного состава военного комиссариата, однако сам Денис Малиевский остался в Ростове вместе с несколькими сотрудниками. Здесь была продолжена работа по мобилизации пополнения в части 56-й армии, а также по строительству оборонительных рубежей вокруг донской столицы.

Военный комиссар Денис Малиевский оставался на боевом посту до конца своей жизни. Он погиб 20 ноября 1941 года в ходе уличных боев на перекрестке Варфоломеева и переулка Братского.

В мероприятии, которое приурочено к 80 годовщине со дня смерти Дениса Малиевского, принимали участие как представители правительства региона и областного военного комиссариата, так и правнучка комиссара Диана Семенова.

О своем прадедушке Диана узнала от бабушки, которой было всего шесть лет, когда героя не стало. Она рассказывала, что дома Денис Малиевский был мягким и заботливым. Он часто сажал на колени племянницу и рассказывал ей различные увлекательные истории.

Сейчас на месте гибели Дениса Денисовича установлена мемориальная доска, которую открыли по инициативе военного комиссариата Ростовской области еще в 2012 году.

Как отметил Вадим Артемов, заместитель губернатора региона, сегодня долгом каждого человека является сохранение памяти о тех героях, которые погибли при освобождении родины от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, подвиги дедов и прадедов знать должен каждый человек, особенно сейчас, когда историю пытаются переписать, умаляя подвиг советских воинов.

Вадим Артемов также отметил, что на данный момент в Донском регионе реализуется проект «Без срока давности», направленный на изучение истории. Также в рамках данной программы жителям Ростовской области предлагается узнать и о подвигах тех людей, которые защищали свою землю. Заместитель губернатора отметил, что эта работа продолжится до тех пор, пока каждый солдат и офицер, пропавший без вести, не обретет имя.

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