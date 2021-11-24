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Акция против введения QR-кодов прошла у здания правительства Ростовской области

24 ноября 2021, 09:12
Фото: instagram.com/deputat_nata_oskina_rostov
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В Ростове-на-Дону у здания регионального правительства провели акцию против введения QR-кодов о вакцинации от коронавируса, сообщила депутат Гордумы Наталья Оськина в Instagram.

Напомним, что из-за неудовлетворительной эпидобстановки для посещения многих заведений и организаций требуется код. В том числе это касается кафе и ресторанов, что многим не нравится.

По информации Оськиной, ростовчане организовали серию одиночных пикетов, местные жители по очереди вышли к зданию правительства с плакатами, призывающими власти отменить систему QR-кодов о вакцинации.

Власти ранее неоднократно заявляли, что отменить ограничения станет возможно при улучшении ситуации. Для этого граждан просят соблюдать меры профилактики.

Напомним, что более 540 человек привезли коронавирус в Ростовскую область из-за границы.

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