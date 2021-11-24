Акция против введения QR-кодов прошла у здания правительства Ростовской области

Напомним, что из-за неудовлетворительной эпидобстановки для посещения многих заведений и организаций требуется код. В том числе это касается кафе и ресторанов, что многим не нравится.
По информации Оськиной, ростовчане организовали серию одиночных пикетов, местные жители по очереди вышли к зданию правительства с плакатами, призывающими власти отменить систему QR-кодов о вакцинации.
Власти ранее неоднократно заявляли, что отменить ограничения станет возможно при улучшении ситуации. Для этого граждан просят соблюдать меры профилактики.