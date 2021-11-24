Бывший руководитель Владимирского тракторного завода занялся инвестированием

В настоящее время Бакалейник завершил корпоративную карьеру и сосредоточился на частном инвестировании. В связи с этим он решил рассказать о платежном сервисе СКРЕПКА — одном из приоритетных проектов в этом качестве. СКРЕПКА позволяет пользователям накапливать значительные суммы кешбэка с повседневных покупок онлайн и офлайн в любых магазинах. Кроме того, у человека появляется возможность направлять его на оплату за услуги ЖКХ, а также обслуживать любые кредиты и микрозаймы.