Бывший руководитель Владимирского тракторного завода занялся инвестированием

По информации newizv.ru, он не раз попадал в топ-10 рейтинга финансовых директоров России ИД «Коммерсант». Помимо этого, его также признали лучшим финансовым директором РФ по версии Института Адама Смита и журнала «Карьера».
Будучи студентом МГУ, Бакалейник работал в вузе, однако свою карьеру он начал на Владимирском тракторном заводе. По его словам, там он достаточно быстро занял должность заместителя генерального директора по экономике.
В 1989 году финансист стал студентом Гарварда. Помимо обучения, Бакалейник стажировался в консалтинговой компании. Это в свою очередь помогло ему изучить изнутри, как устроен бизнес, какие проблемы возникают и как производство связано с маркетингом.
После развала СССР студентам фактически некуда было возвращаться. По этой причине Бакалейник решил принять предложение о работе от Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation, IFC), являющейся частью Всемирного банка. Изначально IFC содействовала в процессе приватизации в СССР на отдельных проектах. В 1994 году финансист ушел из корпорации и стал главой Владимирского тракторного завода.
Через 3 года бывший коллега предложил Бакалейнику участвовать в создании Тюменской нефтяной компании (ТНК) в качестве финансового директора. После разрешения конфликта корпорация совместно с «Нижневартовскнефтегазом» установила контроль в дочерних предприятиях, наладила производство и сформировала успешную финансово-экономическую модель производства.
Помимо этого, увеличилась стоимость нефти, а также постепенно восстанавливалась постсоветская экономика. Появился интерес к ТНК со стороны западных банков и нефтяных корпораций — Вritish Petroleum (ВР), Texaco.
Бакалейник рассказал, что советское нефтедобывающее предприятие успешно преобразовали в коммерческую нефтяную компанию полного цикла, которая интересна международным банкам, трейдерам, другим нефтяным компаниям. Долгое время ТНК оставалась лучшей российской нефтяной компанией.
В 2003 году Бакалейник стал главным финансовым директором в Сибирско-Уральской алюминиевой компании. В 2006 году запустили процесс подготовки к размещению евробондов и выходу на фондовую биржу. Это сделали после объединения с корпорацией РУСАЛ.
Через несколько лет Бакалейник стал работать в ГК «Ренова», где занимался несколькими проектами.
В настоящее время Бакалейник завершил корпоративную карьеру и сосредоточился на частном инвестировании. В связи с этим он решил рассказать о платежном сервисе СКРЕПКА — одном из приоритетных проектов в этом качестве. СКРЕПКА позволяет пользователям накапливать значительные суммы кешбэка с повседневных покупок онлайн и офлайн в любых магазинах. Кроме того, у человека появляется возможность направлять его на оплату за услуги ЖКХ, а также обслуживать любые кредиты и микрозаймы.
Бакалейник считает, что на сегодняшний СКРЕПКА не имеет аналогов в России и за рубежом, а ее функционал очень востребован на рынке.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время проект привлечет внимание крупных российских и зарубежных инвесторов», — добавил он.