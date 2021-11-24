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Фестиваль японской культуры Sakura Fest пройдёт в Ростове на следующей неделе

24 ноября 2021, 13:24
Его организатором выступило ростовское областное отделение Общества «Россия-Япония» совместно с кинотеатром Горизонт CINEMA&EMOTION.

Фестиваль включает в себя просмотры аниме и манга, лекции о литературе, дизайне, боевых искусствах Страны восходящего солнца. Это продолжение фестиваля, который начался в июне с детских «Дней Японии на Дону», на базе школы№75 в Суворовском.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь

Одним из ключевых событий фестиваля станет тематический вечер боевых искусств. В его программе показательные выступления спортсменов сборной команды Ростовской области по киокушинкай, лекция об истории его развития в мире, а также презентация новой книги главного тренера региональной сборной, преподавателя спорткомплекса «Суворов» Олега Захарова «Ката. Традиции и инновации».

Как рассказал автор, эта работа основана на многолетней практике оттачивания у спортсменов умений посредством интервальных повторений. Но также в ней можно найти и множество информации об истории развития единоборств в Японии, многие из источников ранее были неизвестны российским читателям.

В предисловии к книге министр Посольства Японии Тосио Ямамото пишет, что «книга поможет читателям расширить понимание каратэ, возбудит интерес к боевым искусствам и Японии, а также будет способствовать углублению взаимопонимания между Японией и Россией». С ним согласен и президент Федерации казачьего воинского искусства «Спас» Николай Бритвин.

“Межкультурная коммуникация между Россией и Японией в области боевых искусств, начавшись более 100 лет назад, продолжает активно развиваться. Необходимо отметить, что прикладная направленность японских боевых искусств, это лишь одна сторона. В современном обществе на первый план выходит воспитательная и педагогическая функция боевых искусств. Педагогика единоборств призвана сформировать жизнеспособную личность”.

Тосио ЯмамотоТосио Ямамото
Николай БритвинНиколай Бритвин
Тосио Ямамото

Зарегистрироваться на лекцию по истории киокушинкай можно здесь, количество мест ограничено. Лекция будет интерактивной и направлена на диалог со слушателями. Три самых активных участника получат в подарок монографию «Ката. Традиции и инновации» с дарственной надписью автора.

#Новости#Общество
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