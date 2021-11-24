Фестиваль японской культуры Sakura Fest пройдёт в Ростове на следующей неделе

Фестиваль включает в себя просмотры аниме и манга, лекции о литературе, дизайне, боевых искусствах Страны восходящего солнца. Это продолжение фестиваля, который начался в июне с детских «Дней Японии на Дону», на базе школы№75 в Суворовском.
Одним из ключевых событий фестиваля станет тематический вечер боевых искусств. В его программе показательные выступления спортсменов сборной команды Ростовской области по киокушинкай, лекция об истории его развития в мире, а также презентация новой книги главного тренера региональной сборной, преподавателя спорткомплекса «Суворов» Олега Захарова «Ката. Традиции и инновации».
Как рассказал автор, эта работа основана на многолетней практике оттачивания у спортсменов умений посредством интервальных повторений. Но также в ней можно найти и множество информации об истории развития единоборств в Японии, многие из источников ранее были неизвестны российским читателям.
В предисловии к книге министр Посольства Японии Тосио Ямамото пишет, что «книга поможет читателям расширить понимание каратэ, возбудит интерес к боевым искусствам и Японии, а также будет способствовать углублению взаимопонимания между Японией и Россией». С ним согласен и президент Федерации казачьего воинского искусства «Спас» Николай Бритвин.
“Межкультурная коммуникация между Россией и Японией в области боевых искусств, начавшись более 100 лет назад, продолжает активно развиваться. Необходимо отметить, что прикладная направленность японских боевых искусств, это лишь одна сторона. В современном обществе на первый план выходит воспитательная и педагогическая функция боевых искусств. Педагогика единоборств призвана сформировать жизнеспособную личность”.
Зарегистрироваться на лекцию по истории киокушинкай можно здесь, количество мест ограничено. Лекция будет интерактивной и направлена на диалог со слушателями. Три самых активных участника получат в подарок монографию «Ката. Традиции и инновации» с дарственной надписью автора.