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Где и когда понадобится QR-код о вакцинации от коронавируса в Ростове-на-Дону

24 ноября 2021, 10:09
Фото: rawpixel.com / freepik.com
qr код
В Ростовской области для посещения многих заведений требуется QR-код о вакцинации. Что это такое и как его получить, в материале RostovGazeta.

Что такое QR-код

QR является штрих-кодом с зашифрованной информацией, которую можно считать при помощи телефона или специального гаджета. Что касается QR-кода о вакцинации, то его дают только тем, кто сделал две прививки от коронавируса, или одну, если выбран препарат «Спутник Лайт».

Человек, который сканирует этот код, получает информацию о действительности сертификата, а также ссылку, где можно проверить документ.

Как получить QR-код о вакцинации в Ростовской области

QR-код станет доступен после завершения процесса вакцинации от коронавируса. Он будет сформирован на сайте Госуслуг. Чтобы оформить сертификат, потребуется предоставить СНИЛС, полис ОМС, паспорт в пункте вакцинации. Сведения о гражданине будут внесены в регистр. Сколько придется ждать:

  1. «Спутник V» является двухкомпонентной вакциной. После первой прививки придется подождать 2-3 недели.
  2. «Спутник Лайт» является однокомпонентной вакциной, поэтому ждать не придется.
  3. При «ЭпиВакКороне» предусмотрены две прививки. Срок ожидания составляет две недели.
  4. Можно выбрать препарат «КовиВак», который также является двухкомпонентным. Придется подождать две недели.
Фото: Медиахолдинг1Mi

Код должен быть сформирован в личном кабинете на портале Госуслуг. Кроме того, он будет доступен в одноименном мобильном приложении.

Как получить QR-код на сайте Госуслуг

Для получения QR-кода нужно зайти на портал Госуслуг с компьютера или телефона. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись. Принцип действий такой:

  1. Зайти в личный кабинет
  2. В поиске ввести необходимый запрос
  3. Нажать на кнопку «Посмотреть», чтобы открыть информацию о вакцинации и коде. При необходимости его можно скачать.

Для получения сертификата ничего не придется платить

Как получить QR-код при помощи ПЦР-теста

QR-код формируется и для тех, кто получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус в лаборатории, подключенной к ЕМИАС. Только действовать он будет 72 часа.

Как получить QR-код переболевшему коронавирусом

Код могут сформировать и для переболевших коронавирусом, но обратиться необходимо в течение шести месяцев после выздоровления. Если во время болезни человек не обращался к врачу, то получить код он не сможет.

Фото: pexels.com

Можно ли получить QR-код при наличии антител

Документально подтвержденное наличие антител от коронавируса не является основанием для получения QR-кода. Также его не дадут, если пытаться подтвердить наличие заболевания только своими словами.

Стоит помнить, что по документу о наличии антител не пустят в заведения, где требуется QR-код. Если он нужен срочно, то можно сделать ПЦР-тест, но через 72 часа он станет недействительным.

Что написано в сертификате о вакцинации

В России с 8 ноября 2021 года утвердили новую форму сертификата о пройденной вакцинации. Выданные до этого документы будут действовать до 1 марта следующего года.

Сертификат состоит из двух страниц, на первой указывается следующая информация:

  1. Фамилия, имя и отчество владельца;
  2. Пол;
  3. Дата рождения;
  4. Паспортные данные;
  5. Адрес прописки;
  6. Номер полиса ОМС;
  7. СНИЛС;
  8. Дата выдачи документа.

Здесь можно сразу найти QR-код, который потребуется для посещения различных учреждений в зависимости от действующих ограничений. Если отсканировать этот код, то будет указан его срок действия.

На второй странице указывают информацию о прививках и ревакцинации, в том числе пишут наименование, серию и производителя вакцины, название организации, на базе которой делали прививку.

Сертификат выдают в электронном виде на двух языках: русском и английском.

Как воспользоваться QR-кодом

QR-код можно распечатать или сохранить его на телефон. При входе в общественное место сотрудник при помощи сканера считает код, чтобы убедиться, что он действителен.

Фото: frimufilms / freepik.com

Справка о наличии антител к коронавирусу не считается основанием для получения доступа на массовое мероприятие.

Куда не пустят без QR-кодов в Ростовской области

В Ростовской области 8 ноября завершился локдаун, который вводили по причине ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Около недели в области не работало множество учреждений и организаций.

После отмены жестких ограничений заведения открылись, но попасть в них можно только по QR-коду. Подойдет также справка о перенесенном заболевании, ранее можно было показывать и ПЦР-тест, но позже его из списка убрали.

Код необходим, чтобы посетить кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, плавательные бассейны, солярии, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны, букмекерские конторы. Также это касается посещения кафе и ресторанов.

Невозможно без QR-кода попасть в торговые центры. Но в целом в области сейчас запрещены массовые мероприятия.

Как получить бумажный сертификат о вакцинации

В Ростовской области в ноябре начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации, на которых есть заветный QR-код. Для получения необходимо обратиться в МФЦ с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Кроме того, потребуются СНИЛС и полис обязательного медстрахования. Можно распечатать самостоятельно через терминал, который подключен к Госуслугам.

Розыгрыш денег для вакцинированных от коронавируса

Сейчас в стране проходит третий этап розыгрыша по 100 тысяч рублей. Участниками могут стать совершеннолетние граждане, которые полностью прошли вакцинацию.

Всего победителями должны стать одна тысяча человек. Для вакцинации можно выбрать любой российский препарат.

Фото: rostov-gorod.ru

До этого в Москве два раза разыгрывали автомобили, чтобы как можно больше людей сделали прививки.

#Новости#Общество
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