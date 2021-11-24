QR является штрих-кодом с зашифрованной информацией, которую можно считать при помощи телефона или специального гаджета. Что касается QR-кода о вакцинации, то его дают только тем, кто сделал две прививки от коронавируса, или одну, если выбран препарат «Спутник Лайт».
Человек, который сканирует этот код, получает информацию о действительности сертификата, а также ссылку, где можно проверить документ.
QR-код станет доступен после завершения процесса вакцинации от коронавируса. Он будет сформирован на сайте Госуслуг. Чтобы оформить сертификат, потребуется предоставить СНИЛС, полис ОМС, паспорт в пункте вакцинации. Сведения о гражданине будут внесены в регистр. Сколько придется ждать:
Код должен быть сформирован в личном кабинете на портале Госуслуг. Кроме того, он будет доступен в одноименном мобильном приложении.
Для получения QR-кода нужно зайти на портал Госуслуг с компьютера или телефона. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись. Принцип действий такой:
Для получения сертификата ничего не придется платить
QR-код формируется и для тех, кто получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус в лаборатории, подключенной к ЕМИАС. Только действовать он будет 72 часа.
Код могут сформировать и для переболевших коронавирусом, но обратиться необходимо в течение шести месяцев после выздоровления. Если во время болезни человек не обращался к врачу, то получить код он не сможет.
Документально подтвержденное наличие антител от коронавируса не является основанием для получения QR-кода. Также его не дадут, если пытаться подтвердить наличие заболевания только своими словами.
Стоит помнить, что по документу о наличии антител не пустят в заведения, где требуется QR-код. Если он нужен срочно, то можно сделать ПЦР-тест, но через 72 часа он станет недействительным.
В России с 8 ноября 2021 года утвердили новую форму сертификата о пройденной вакцинации. Выданные до этого документы будут действовать до 1 марта следующего года.
Сертификат состоит из двух страниц, на первой указывается следующая информация:
Здесь можно сразу найти QR-код, который потребуется для посещения различных учреждений в зависимости от действующих ограничений. Если отсканировать этот код, то будет указан его срок действия.
На второй странице указывают информацию о прививках и ревакцинации, в том числе пишут наименование, серию и производителя вакцины, название организации, на базе которой делали прививку.
Сертификат выдают в электронном виде на двух языках: русском и английском.
QR-код можно распечатать или сохранить его на телефон. При входе в общественное место сотрудник при помощи сканера считает код, чтобы убедиться, что он действителен.
Справка о наличии антител к коронавирусу не считается основанием для получения доступа на массовое мероприятие.
В Ростовской области 8 ноября завершился локдаун, который вводили по причине ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Около недели в области не работало множество учреждений и организаций.
После отмены жестких ограничений заведения открылись, но попасть в них можно только по QR-коду. Подойдет также справка о перенесенном заболевании, ранее можно было показывать и ПЦР-тест, но позже его из списка убрали.
Код необходим, чтобы посетить кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, аквапарки, плавательные бассейны, солярии, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны, букмекерские конторы. Также это касается посещения кафе и ресторанов.
Невозможно без QR-кода попасть в торговые центры. Но в целом в области сейчас запрещены массовые мероприятия.
В Ростовской области в ноябре начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации, на которых есть заветный QR-код. Для получения необходимо обратиться в МФЦ с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Кроме того, потребуются СНИЛС и полис обязательного медстрахования. Можно распечатать самостоятельно через терминал, который подключен к Госуслугам.
Сейчас в стране проходит третий этап розыгрыша по 100 тысяч рублей. Участниками могут стать совершеннолетние граждане, которые полностью прошли вакцинацию.
Всего победителями должны стать одна тысяча человек. Для вакцинации можно выбрать любой российский препарат.
До этого в Москве два раза разыгрывали автомобили, чтобы как можно больше людей сделали прививки.