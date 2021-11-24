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МИД РФ прокомментировал сообщения в СМИ о готовящемся «вторжении» России на Украину

24 ноября 2021, 19:44
Фото: 1Медиаинвест
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что сообщения западной прессы на тему использования Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки нападения на Украину являются надуманными.

В свою очередь глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что нет ни одного доказательства того, что российские войска концентрируются на границе с Украиной, пишет RT.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что наша страна не собирается ни на кого нападать. Он также сообщил, что российские власти в немалой степени обеспокоены провокационными действиями Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе.

#Новости#Политика
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