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Шесть несанкционированных свалок в Ростовской области ликвидируют до 2024 года

24 ноября 2021, 12:54
Фото: минприродыро.рф
В Ростовской области до 2024 года планируют ликвидировать шесть крупных свалок, в числе которых свалка в Новочеркасске, в целях ее ликвидации выделят свыше 188 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

Все мероприятия по ликвидации свалок будут проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна». Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, свалки устранят в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Красном Сулине, Донецке и Цимлянске.

Результатом данной работы будет рекультивация аграрных территорий совместной площадью в 157,8 гектара. Сейчас уже согласовали объем финансирования на устранение свалки в Новочеркасске, на эти работы потратят 188,4 миллиона рублей.

Также известно, что до конца года будет сформирован пакет документов по ликвидации еще двух загрязненных участков, которые находятся в Ростове и Таганроге. Заявки на остальные объекты сформируют и направят в минприроды России до 1 мая 2022 года.

Напомним, что Ростовская область среди регионов ЮФО показала худшие результаты в реализации национальных проектов.

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