Шесть несанкционированных свалок в Ростовской области ликвидируют до 2024 года

Все мероприятия по ликвидации свалок будут проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна». Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, свалки устранят в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Красном Сулине, Донецке и Цимлянске.
Результатом данной работы будет рекультивация аграрных территорий совместной площадью в 157,8 гектара. Сейчас уже согласовали объем финансирования на устранение свалки в Новочеркасске, на эти работы потратят 188,4 миллиона рублей.
Также известно, что до конца года будет сформирован пакет документов по ликвидации еще двух загрязненных участков, которые находятся в Ростове и Таганроге. Заявки на остальные объекты сформируют и направят в минприроды России до 1 мая 2022 года.
Напомним, что Ростовская область среди регионов ЮФО показала худшие результаты в реализации национальных проектов.