Украина признала использование ракетного комплекса у границы с Ростовской областью

Депутат признал, что военные использовали его в бою, но раскрывать подробности применения комплекса он не собирается. Единственное, что Копытин был готов сообщить — это то, что Украина имеет право на защиту, даже если для этого потребуется применять Javelin и запрещенные минскими соглашениями беспилотники. Он добавил, что американские партнеры разделяют их позицию по данному вопросу.