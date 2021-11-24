Украина признала использование ракетного комплекса у границы с Ростовской областью

Депутат Игорь Копытин признал, что Вооруженные силы Украины использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin на территории Донбасса.
Депутат признал, что военные использовали его в бою, но раскрывать подробности применения комплекса он не собирается. Единственное, что Копытин был готов сообщить — это то, что Украина имеет право на защиту, даже если для этого потребуется применять Javelin и запрещенные минскими соглашениями беспилотники. Он добавил, что американские партнеры разделяют их позицию по данному вопросу.
Ранее стало известно, что ВСУ провели обстрел населенных пунктов около границы с Ростовской областью.