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Украина признала использование ракетного комплекса у границы с Ростовской областью

24 ноября 2021, 09:18
Фото: ministryofdefenceua/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Украины Игорь Копытин подтвердил применение ракетного комплекса Javelin на территории Донбасса у границ Ростовской области, об этом сообщили РИА-Новости.

Депутат Игорь Копытин признал, что Вооруженные силы Украины использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin на территории Донбасса.

Депутат признал, что военные использовали его в бою, но раскрывать подробности применения комплекса он не собирается. Единственное, что Копытин был готов сообщить — это то, что Украина имеет право на защиту, даже если для этого потребуется применять Javelin и запрещенные минскими соглашениями беспилотники. Он добавил, что американские партнеры разделяют их позицию по данному вопросу.

Ранее стало известно, что ВСУ провели обстрел населенных пунктов около границы с Ростовской областью.

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