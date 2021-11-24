В Милютинском районе Ростовской области пустырь превратили в игровую площадку

Действовать жители поселка Аграрный решили после того, как узнали о том, что данная программа продолжает реализовываться на территории Ростовской области. Селяне собрали часть финансовых средств на данный проект, а также получили поддержку благодаря местному бюджету. После чего, была подана заявка на участие в областном конкурсе, где проект победил. Таким образом поселок получил субсидию в 200 тысяч рублей из регионального бюджета.