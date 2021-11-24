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В Милютинском районе Ростовской области пустырь превратили в игровую площадку

24 ноября 2021, 15:39
Фото: Правительство Ростовской области
В Милютинском районе п. Аграрном благодаря губернаторской программе «Сделаем вместе!» пустырь удалось превратить в спортивно-игровую детскую площадку, сообщается на сайте регионального правительства.

Действовать жители поселка Аграрный решили после того, как узнали о том, что данная программа продолжает реализовываться на территории Ростовской области. Селяне собрали часть финансовых средств на данный проект, а также получили поддержку благодаря местному бюджету. После чего, была подана заявка на участие в областном конкурсе, где проект победил. Таким образом поселок получил субсидию в 200 тысяч рублей из регионального бюджета.

Площадку организовали на месте пустыря, теперь здесь располагаются 15 игровых и спортивных элементов, а именно качели, карусель, детская песочница, шведская стенка с турником и многое другое. Рядом установили парковые скамейки для отдыха.

Для того, чтобы воплотить проект в реальную жизнь, организаторы вкладывали не только финансовые средства, но и труд. Здесь обрезали деревья, выкорчевали кустарник, выровняли почву, а также вывезли мусор. Общими усилиями удалось найти необходимую технику, емкости для воды и цемент для основы под оборудование. А вот закупкой и установкой занимались подрядчики.

Сейчас на новой развлекательно-спортивной детской площадке уже играют дети. Все это стало возможным благодаря инициативе 15 активистов. Благополучателями по данному проекту стали более 200 человек.

А в городе Батайск благодаря инициативе городских жителей в рамках губернаторской программы получилось благоустроить территорию рядом с детским садом №22, который расположен вдоль Речной улицы.

Многие приезжают сюда на автомобилях, однако до того, как идея была реализована, парковаться здесь было невозможно. Благодаря инициативе активистов, территорию удалось облагородить и сделать более безопасной. Деньги на это направили как из регионального бюджета, так и от спонсоров и самих инициаторов.

Теперь здесь заасфальтированная площадь для парковки, а также безопасные дорожки для подхода к центральной калитке детского сада. Также установлены поребрики, цветочные клумбы и высажены сосны.

Стоит отметить, что в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе!» удалось реализовать в 2021 году 190 проектов жителей Ростовской области в сфере здравоохранения, спорта и физической культуры, отдыха, туризма, культуры и других различных сферах. В общей сложности для реализации данных проектов из региональной казны было выделено 296 миллионов рублей.

#Новости#Общество
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