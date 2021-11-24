В Ростовской области назвали территории, пострадавшие от эпидемии коронавируса

При этом в пятерку городов, где выявили больше всего заболевших, вошли Ростов с 190 зараженными горожанами, Шахты и Таганрог, где выявили 35 и 34 случая коронавируса, а также Волгодонск и Новочеркасск, в которых заболели 29 и 20 жителей.