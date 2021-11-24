В Ростовской области назвали территории, пострадавшие от эпидемии коронавируса

Posted 24 ноября 2021, 10:01
Published 24 ноября 2021, 10:01
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
В Ростовской области за прошедшие сутки подтвердили 644 случая заражения коронавирусом, 65,2% которых пришлись на возрастную группу от 18 до 65 лет. Кроме того власти продолжают фиксировать падение заболеваемости среди детей, в минувшие сутки коронавирусом заболели всего 9,2% от общего числа зараженных.
При этом в пятерку городов, где выявили больше всего заболевших, вошли Ростов с 190 зараженными горожанами, Шахты и Таганрог, где выявили 35 и 34 случая коронавируса, а также Волгодонск и Новочеркасск, в которых заболели 29 и 20 жителей.
Вместе с этим на территории Аксайского района обнаружили 18 заболевших, в Красносулинском районе коронавирусной инфекцией заразились 15 человек, в Мясниковском районе — 14 человек, а в Азовском и Белококалитвинском районах заболели по 13 местных жителей.
Количество ПЦР-тестов, проведенных лабораториями региона с начала пандемии, уже превысило отметку в 4,77 миллиона исследований.
Ранее главный санврач региона Евгений Ковалев сообщил, что местной власти Ростовской области необходимо закупить экспресс-тесты на выявление коронавируса.
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