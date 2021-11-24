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Жители Турции требуют отставки правительства из-за инфляции

23 ноября 2021, 23:59
Фото: pxhere.com
В Турции народ вышел на улицы с требованиями отставки правительства. Причиной послужило очередное падение 23 ноября курса турецкой лиры на 17% по отношению к американскому доллару. За последний год национальная валюта страны обесценилась на 40%, а уровень инфляции в настоящее время достигает 20%.

Люди требуют отправить в отставку Партию справедливости и развития, главой которой является президент Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом, граждане, по сути, стремятся добиться полной смены власти, пишет infox.ru.

В роли организаторов народных протестов выступила Коммунистическая партия Турции, представители которой обвиняют нынешнюю власть во лжи и неспособности противостоять экономической катастрофе.

Комментируя ситуацию, политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев заявил, что нынешние протесты, по сути, еще таковыми не являются. Они — лишь предвестники настоящих протестов, которые возможны в ближайшем будущем. По его словам, инфляция привела к расторжению экономического договора между властью и гражданами, когда последним в обмен на лояльность предлагался экономический рост и стабильность, но люди не получили ни того, ни другого. Он также сообщил, что у Запада имеется свой интерес в сложном экономическом положении Турции, которое может быть использовано как предлог для организации ухода Эрдогана. Поэтому стране могут из-за границы постараться помочь оставаться в этом затруднительном положении и дальше. Стародубцев подчеркнул, что отправить в отставку правительство — не проблема для Эрдогана, но в в этот раз «проблема — не в правительстве.

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