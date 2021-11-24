Жители Турции требуют отставки правительства из-за инфляции

Комментируя ситуацию, политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев заявил, что нынешние протесты, по сути, еще таковыми не являются. Они — лишь предвестники настоящих протестов, которые возможны в ближайшем будущем. По его словам, инфляция привела к расторжению экономического договора между властью и гражданами, когда последним в обмен на лояльность предлагался экономический рост и стабильность, но люди не получили ни того, ни другого. Он также сообщил, что у Запада имеется свой интерес в сложном экономическом положении Турции, которое может быть использовано как предлог для организации ухода Эрдогана. Поэтому стране могут из-за границы постараться помочь оставаться в этом затруднительном положении и дальше. Стародубцев подчеркнул, что отправить в отставку правительство — не проблема для Эрдогана, но в в этот раз «проблема — не в правительстве.