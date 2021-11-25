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Эксперт назвал «чудом» сообщения о самоуничтожении штамма «дельта»

25 ноября 2021, 11:43
Фото: pixabay.com
Глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал «чудом» информацию о том, что штамм «дельта» саморазрушается.

Так российский эксперт прокомментировал заявление начальника команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты Ицуро Иноуэ. Японский ученый сказал, что в штамме коронавируса «дельта», распространившемся по Японии, слишком много мутаций в одном из неструктурных белков. Со временем, по мнению ученого, это может привести к «самоликвидации», пишет iz.ru.

СМИ подхватили это заявление, а читатели посчитали, что пандемия скоро прекратится сама собой. Однако, по словам Камиля Хафизова, постоянные мутации наоборот могут привести к тому, что коронавирус станет более агрессивным и более опасным.

Как пример, он привел подлинию штамма AY.4.2, которая заразнее, чем «исходная дельта». Хафизов заявил, что в Англии именно эта подлиния выявляется в 18% новых случаев заражения.

По словам российского ученого, будет чудом, если вирус не только мутирует в отрицательную для себя сторону, но еще и широко распространится среди людей.

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