Эксперт назвал «чудом» сообщения о самоуничтожении штамма «дельта»

Так российский эксперт прокомментировал заявление начальника команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты Ицуро Иноуэ. Японский ученый сказал, что в штамме коронавируса «дельта», распространившемся по Японии, слишком много мутаций в одном из неструктурных белков. Со временем, по мнению ученого, это может привести к «самоликвидации», пишет iz.ru.