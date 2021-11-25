Каждый шестой житель Ростова-на-Дону выступил за QR-коды в автобусах

Респондентам напомнили, что систему пропуска в транспорт при помощи QR-кода ввели в Татарстане. У ростовчан спросили, нужно ли вводить аналогичные меры в их городе.
Около 65% опрошенных заявили, что QR-коды о вакцинации для поездок в транспорте не нужны. Около 15% ростовчан посчитали это хорошей идеей.
Остальные респонденты не смогли ответить на этот вопрос. Опрос провели в нескольких крупных городах и во всех количество противников оказалось больше тех, кто одобрил инициативу.
Опрос провели с 22 по 24 ноября, участниками стали 10 тысяч человек. Ранее власти Ростовской области опровергли информацию о намерении ввели коды в транспорте.