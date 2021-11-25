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Каждый шестой житель Ростова-на-Дону выступил за QR-коды в автобусах

25 ноября 2021, 10:31
Фото: rostov-gorod.ru
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В Ростове-на-Дону в ходе проведенного опроса выяснилось, что большая часть горожан выступает против введения QR-кодов в общественном транспорте, собщает портал SuperJob.

Респондентам напомнили, что систему пропуска в транспорт при помощи QR-кода ввели в Татарстане. У ростовчан спросили, нужно ли вводить аналогичные меры в их городе.

Около 65% опрошенных заявили, что QR-коды о вакцинации для поездок в транспорте не нужны. Около 15% ростовчан посчитали это хорошей идеей.

Остальные респонденты не смогли ответить на этот вопрос. Опрос провели в нескольких крупных городах и во всех количество противников оказалось больше тех, кто одобрил инициативу.

Опрос провели с 22 по 24 ноября, участниками стали 10 тысяч человек. Ранее власти Ростовской области опровергли информацию о намерении ввели коды в транспорте.

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