Отец осужденной ростовской зоозащитницы Валерии Студеникиной готовит апелляцию

Игорь Студеникин уверен, его дочь Валерия никогда не имела никакого отношения к наркотикам. По его словам, уголовное дело было сфабриковано из-за отказа семьи заплатить 5 миллионов рублей.
«А самое главное, что на всех вещественных уликах отсутствует свидетельство ее физического контакта с ними. Почему для обвинения выбрали мою дочь, я не знаю. Наверное потому, что она светлый человек. Сейчас Лера раздавлена, ведь за это время на нее вылили много грязи, — говорит Игорь Студеникин. — Она девочка болезненная, и сколько пребывала в СИЗО, там даже не принимали рецепты. Лера просто не выдержит лишения свободы».
По его словам, во время следствия на Валерию Студеникину оказывалось давление: ее принуждали, заставляли, угрожали.
«Моя дочь говорит об этом уже два года, но ее не слышат, — подчеркивает Игорь Студеникин. — Что дальше делать я не знаю. Будем подавать апелляцию. Я уже общался с новым прокурором Ростовской области, обращался во все структуры. Но все ссылаются на решение суда», — отмечает Игорь Студеникин.
Напомним, что 32-летнюю жительницу Ростова задержали в 2019 году по подозрению в сбыте наркотических средств. Родители ростовчанки сразу обвинили полицию в подбросе наркотиков и вымогательстве. В ГУ МВД России по региону данную информацию опровергли. В ноябре 2021 года Викторию Студеникину суд приговорил к восьми годам в колонии строгого режима.
Известно, что девушка занималась благотворительностью, помогала бездомным животным и приютам.