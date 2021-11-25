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Отец осужденной ростовской зоозащитницы Валерии Студеникиной готовит апелляцию

25 ноября 2021, 11:46
Фото: freepik/ freepik.com
Ростовчанка Валерия Студеникина уже больше двух лет находится в СИЗО. Отец девушки Игорь Студеникин считает, что невиновного человека осудили на восемь лет, об этом он сообщил RostovGazeta.

Игорь Студеникин уверен, его дочь Валерия никогда не имела никакого отношения к наркотикам. По его словам, уголовное дело было сфабриковано из-за отказа семьи заплатить 5 миллионов рублей.

«А самое главное, что на всех вещественных уликах отсутствует свидетельство ее физического контакта с ними. Почему для обвинения выбрали мою дочь, я не знаю. Наверное потому, что она светлый человек. Сейчас Лера раздавлена, ведь за это время на нее вылили много грязи, — говорит Игорь Студеникин. — Она девочка болезненная, и сколько пребывала в СИЗО, там даже не принимали рецепты. Лера просто не выдержит лишения свободы».

По его словам, во время следствия на Валерию Студеникину оказывалось давление: ее принуждали, заставляли, угрожали.

«Моя дочь говорит об этом уже два года, но ее не слышат, — подчеркивает Игорь Студеникин. — Что дальше делать я не знаю. Будем подавать апелляцию. Я уже общался с новым прокурором Ростовской области, обращался во все структуры. Но все ссылаются на решение суда», — отмечает Игорь Студеникин.

Роман Прасков
Фото: epp.genproc.gov.ru

Напомним, что 32-летнюю жительницу Ростова задержали в 2019 году по подозрению в сбыте наркотических средств. Родители ростовчанки сразу обвинили полицию в подбросе наркотиков и вымогательстве. В ГУ МВД России по региону данную информацию опровергли. В ноябре 2021 года Викторию Студеникину суд приговорил к восьми годам в колонии строгого режима.

Известно, что девушка занималась благотворительностью, помогала бездомным животным и приютам.

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