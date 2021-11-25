Отец осужденной ростовской зоозащитницы Валерии Студеникиной готовит апелляцию

«А самое главное, что на всех вещественных уликах отсутствует свидетельство ее физического контакта с ними. Почему для обвинения выбрали мою дочь, я не знаю. Наверное потому, что она светлый человек. Сейчас Лера раздавлена, ведь за это время на нее вылили много грязи, — говорит Игорь Студеникин. — Она девочка болезненная, и сколько пребывала в СИЗО, там даже не принимали рецепты. Лера просто не выдержит лишения свободы».