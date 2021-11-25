Сбер на «ЮГАГРО-2021»: умные технологии для инноваций, экспорта, роста производства

По словам заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирины Ткаченко, для аграрного юга России агропромышленный комплекс остается мощным драйвером. Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ производят около 50% урожая всех зерновых и зернобобовых культур в РФ. В аграрной сфере крутится более 30% корпоративного кредитного портфеля Юго-Западного банка. Речь идет о сумме в 185 миллиардов рублей. Сейчас для Сбера интересна как прямая финансовая помощь сельскохозяйственной индустрии, которую банк постоянно оказывает, так и совместный поиск возможностей качественного отраслевого роста, трансформация бизнес-моделей партнеров и выход на новый уровень.