Сбер на «ЮГАГРО-2021»: умные технологии для инноваций, экспорта, роста производства

Мероприятие проходит с 23 по 26 ноября.
На профессиональной площадке собрались свыше 640 фирм и агрохолдингов, представляющих 25 государств. На выставке присутствуют бизнесмены, чиновники, технологические лидеры и поставщики услуг, заинтересованные в обсуждении наиболее острых и актуальных тем развития агропромышленного комплекса.
Полноправным партнером качественного диалога на форуме стал Сбербанк. Сбер планирует презентовать свои финансовые, технологические и экспертные решения. Банк представит возможности собственной экосистемы. На мероприятии состоятся важные встречи и переговоры с главами региональных аграрных ведомств и флагманами рынка.
По словам заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирины Ткаченко, для аграрного юга России агропромышленный комплекс остается мощным драйвером. Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ производят около 50% урожая всех зерновых и зернобобовых культур в РФ. В аграрной сфере крутится более 30% корпоративного кредитного портфеля Юго-Западного банка. Речь идет о сумме в 185 миллиардов рублей. Сейчас для Сбера интересна как прямая финансовая помощь сельскохозяйственной индустрии, которую банк постоянно оказывает, так и совместный поиск возможностей качественного отраслевого роста, трансформация бизнес-моделей партнеров и выход на новый уровень.
Основные темы, которые заявили для обсуждения в деловой программе «ЮГАГРО-2021», такие как инновации, экспорт и рост производства, полностью соответствуют деловой повестке Сбера. В последние несколько лет экспертные компетенции Сбербанка, разработки в сфере лизинга, искусственного интеллекта, беспилотные и роботизированные программы и информационно-аналитические ресурсы все больше пользуются спросом в логистических и экспортно ориентированных инфраструктурных проектах, повышении производительности труда аграриев, сказала Ткаченко.
Эксперт добавила, что примерно 20 крупных агропромышленных предприятий на территории обслуживания Юго-Западного банка уже пользуются продуктами компаний экосистемы Сбера. Число таких предприятий увеличивается, так как технологический потенциал играет огромную роль в развитии агропромышленного комплекса. Топ-менеджеры банка надеются, что форум «ЮГАГРО-2021» будет очередным шагом на пути его реализации.
До окончания работы Международной выставки «ЮГАГРО-2021» 26 ноября делегаты форума могут увидеть и оценить все новинки от экосистемы Сбера, его финансовые сервисы, продукты направления «Сбер Страховой брокер», а также обсудить с отраслевыми экспертами возможности сотрудничества.