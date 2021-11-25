В Аксайском районе Ростовской области построят школу за 1 миллиард рублей

Управление образования администрации Аксайского района объявили аукцион для поиска подрядчика, который сможет построить школу, рассчитанную на обучение тысячи учеников. Стоимость контракта составляет немногим больше миллиарда рублей. При этом большая часть суммы поступит из федерального и областного бюджетов.
На эти средства заказчик хочет возвести школу, которая будет занимать площадь около шести тысяч квадратных метров. При этом само здание будет иметь четыре этажа и свою котельную, а полезная площадь здания составит более 16,6 тысяч квадратных метров. Площадь озеленения, включая футбольное поле, составит более 18,5 тысяч квадратных метров.
Подача заявок на участие будет закрыта 3 декабря в 9.00 мск, а победителя аукциона выберут в 12.00 мск в тот же день.
Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что в течение следующих двух лет в городе появятся 19 новых школ.