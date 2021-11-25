В Аксайском районе Ростовской области построят школу за 1 миллиард рублей

На эти средства заказчик хочет возвести школу, которая будет занимать площадь около шести тысяч квадратных метров. При этом само здание будет иметь четыре этажа и свою котельную, а полезная площадь здания составит более 16,6 тысяч квадратных метров. Площадь озеленения, включая футбольное поле, составит более 18,5 тысяч квадратных метров.