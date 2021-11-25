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В Apple предупредили правозащитников о взломах их телефонов злоумышленниками

25 ноября 2021, 20:14
Фото: pxhere.com
Интересная новость из сферы кибербезопасности: Apple вынесла предупреждение некоторым правозащитникам из Тайваня, Ганы, Уганды, Сальвадора и Казахстана по поводу того, что «злоумышленники, спонсируемые государством» возможно взломали их телефон и следили за ними.

Как отметили активисты, они не общались с компанией по этому вопросу и письма поступили на их ящик самостоятельно. Об этом пишет телеграм-канал Мейстер.

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