В Apple предупредили правозащитников о взломах их телефонов злоумышленниками
25 ноября 2021, 20:14
Фото: pxhere.com
Интересная новость из сферы кибербезопасности: Apple вынесла предупреждение некоторым правозащитникам из Тайваня, Ганы, Уганды, Сальвадора и Казахстана по поводу того, что «злоумышленники, спонсируемые государством» возможно взломали их телефон и следили за ними.
Как отметили активисты, они не общались с компанией по этому вопросу и письма поступили на их ящик самостоятельно. Об этом пишет телеграм-канал Мейстер.