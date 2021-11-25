В ДГТУ В Ростове пройдет день открытых дверей

Будущим абитуриентам и их родителям предстоит узнать о внесенных изменениях в правила приема в учебное заведение в 2022 году. Также интересующиеся смогут пообщаться с деканами, преподавателями и студентами. Информацию о жизни учебного заведения получат и школьники, которые планируют поступить в колледжи, гимназию, лицей или кадетскую школу ДГТУ.
День открытых дверей состоится уже на этой неделе, 28 ноября с 9.00 до 13.00 мск в Ростове-на-Дону по адресу: площадь Гагарина, 1, в главном корпусе и Конгресс-холле ДГТУ. При этом отмечается, что количество мест ограничено, а мероприятие проведут, соблюдая все установленные антиковидные нормы. Для тех, кто не сможет прийти на день открытых дверей, будет подготовлена обширная онлайн-программа.
Мероприятие стартует в 9.00 мск, в это время будет проходить сбор участников, а также работа консультационных зон на первом этаже главного корпуса и на первом и втором этажах конгресс-холла. В 11.00 состоится встреча с руководством учебного заведения.
С 11.00 до 12.00 проведут очные презентации факультетов и структурных подразделений по аудиториям, а также мастер-классы. А на время с 12.30 до 13.30 запланированы онлайн-презентации факультетов и структурных подразделений.
Для того, чтобы принять участие в запланированной встрече, нужно зарегистрироваться на сайте https://abiturient.donstu.ru/2021/11/17/den-otkrytyh-dverej-dgtu-4/ . При регистрации в личном кабинете https://edu.donstu.ru/abitapp/#/ важно указать интересующие направления подготовки и специальности. Так как от этого будет зависеть перечень доступных активностей.
Отмечается, что каждый зарегистрировавшийся участник получит интерактивное расписание мероприятий с гиперссылками на подключение к трансляции.
Сама трансляция будет проведена также 28 ноября с 9.00 в официальной группе ДГТУ в социальной сети «ВКонтакте».