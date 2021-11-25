В ДГТУ В Ростове пройдет день открытых дверей

День открытых дверей состоится уже на этой неделе, 28 ноября с 9.00 до 13.00 мск в Ростове-на-Дону по адресу: площадь Гагарина, 1, в главном корпусе и Конгресс-холле ДГТУ. При этом отмечается, что количество мест ограничено, а мероприятие проведут, соблюдая все установленные антиковидные нормы. Для тех, кто не сможет прийти на день открытых дверей, будет подготовлена обширная онлайн-программа.