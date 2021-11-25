В моргах Таганрога 25 ноября закончились места для размещения погибших от COVID-19

Источник издания рассказал, что власти принимают меры для ликвидации очереди с помощью увеличения числа вскрытий. Кроме того, в патолого-анатомическом бюро для размещения тел умерших стали использовать холодильную камеру, в которой обычно хранят материалы биопсии.