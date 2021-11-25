rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В моргах Таганрога 25 ноября закончились места для размещения погибших от COVID-19

25 ноября 2021, 16:21
Фото: instagram.com/taganrog161ru
Власти Таганрога объявили о нехватке мест для хранения тел жертв коронавируса, об этом сообщил портал «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию.

В мэрии объяснили, что МБУЗ «Патолого-анатомическое бюро» Таганрога обладает меньшей площадью, чем необходимо иметь в условиях возрастающей эпидемиологической нагрузки.

Источник издания рассказал, что власти принимают меры для ликвидации очереди с помощью увеличения числа вскрытий. Кроме того, в патолого-анатомическом бюро для размещения тел умерших стали использовать холодильную камеру, в которой обычно хранят материалы биопсии.

Теперь в горздраве готовят предложение, которое позволит в срочном порядке закупить холодильное оборудование. Вместе с этим власти города открыли обсуждение вопроса о строительстве нового морга, чья площадь будет учитывать параметры текущей загруженности патологоанатомов.

Ранее жительница Таганрога жаловалась, что не может забрать останки матери из морга из-за огромной очереди.

Материалы по теме
Эксперт опроверг информацию о напряженной ситуации в моргах РостоваВ морге Новочеркасска родственникам умершего отдали чужое тело мужчины в октябре«У морга пробка из желающих забрать трупы»: эксперт о ситуации с похоронами в Ростове
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00