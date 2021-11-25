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Власти Ростова пообещали решить проблемы в микрорайоне Темерник до середины декабря

25 ноября 2021, 06:49
Фото: rostov-gorod.ru
Жителям микрорайона Темерник в Ростове-на-Дону пообещали решить проблемы с мусором после их обращения к президенту Владимиру Путину, сообщает Bloknot-rostov.

Ростовчане обратились на «горячую линию» президента и попросили помощи. По их словам, в микрорайоне появилось слишком много незаконных магазинов, а улицы тонут в мусоре. На детских площадках нет освещения, что также вызывает недовольство горожан.

Теперь местные жители рассказали, что к ним пришли коммунальщики и затеяли уборку. На улице Миронова начали высаживать деревья, несмотря на выпавший снег.

Юрий Овчинников поручил главе района Валентину Кукину к понедельнику доложить о первых результатах работы по итогам выездного совещания. Городские власти будут контролировать ход исполнения поручений по благоустройству Темерника каждые две недели.

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