Власти Ростова пообещали решить проблемы в микрорайоне Темерник до середины декабря

Ростовчане обратились на «горячую линию» президента и попросили помощи. По их словам, в микрорайоне появилось слишком много незаконных магазинов, а улицы тонут в мусоре. На детских площадках нет освещения, что также вызывает недовольство горожан.
Теперь местные жители рассказали, что к ним пришли коммунальщики и затеяли уборку. На улице Миронова начали высаживать деревья, несмотря на выпавший снег.
Юрий Овчинников поручил главе района Валентину Кукину к понедельнику доложить о первых результатах работы по итогам выездного совещания. Городские власти будут контролировать ход исполнения поручений по благоустройству Темерника каждые две недели.