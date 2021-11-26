Амурский ФСС выплатил 1,2 млрд рублей пособий по материнству и детству за 10 месяцев

Сегодня выплату получают более восьми тысяч женщин.
Также фонд осуществляет единоразовые выплаты пособий по беременности и родам и при рождении ребенка. В январе - октябре этого года было выплачено порядка семи тысяч пособий, в том числе женщинам, работающим в других регионах, но работодатели которых зарегистрированы в Приамурье, сообщает vostokmedia.com.
Напоминаем, с 1 февраля 2021 года действуют следующие размеры пособий: единовременное пособие при рождении ребенка – 18 886,32 рубля, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет – 7 082,85 рубля. В районах и местностях Амурской области, в которых к заработной плате применяются районные коэффициенты, базовые размеры пособий подлежат увеличению на районный коэффициент.
Кроме того, Амурское отделение ФСС направило госучреждениям здравоохранения 70 миллионов рублей на оплату медицинских услуг женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в первый год жизни. Поддержка осуществляется в рамках программы «Родовой сертификат».
В Приамурье программа действует уже 15 лет. Медицинские учреждения получают оплату за оказание услуги на основании талонов родовых сертификатов: 4 тысячи рублей получает женская консультация, 6 тысяч – родильный дом и 2 тысячи – детская поликлиника.
С начала 2021 года Амурским ФСС оплачено свыше 20 тысяч родовых сертификатов. В прошлом году это число составило 27 745.