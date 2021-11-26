Амурский ФСС выплатил 1,2 млрд рублей пособий по материнству и детству за 10 месяцев

Также фонд осуществляет единоразовые выплаты пособий по беременности и родам и при рождении ребенка. В январе - октябре этого года было выплачено порядка семи тысяч пособий, в том числе женщинам, работающим в других регионах, но работодатели которых зарегистрированы в Приамурье, сообщает vostokmedia.com.