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Амурский ФСС выплатил 1,2 млрд рублей пособий по материнству и детству за 10 месяцев

26 ноября 2021, 10:13
Фото: pixabay.com
За 10 месяцев 2021 года Амурское отделение Фонда социального страхования (ФСС) РФ выплатило занятым гражданам 57 тысяч пособий по материнству и детству на сумму 1,2 млрд рублей. Основную часть средств составляет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Сегодня выплату получают более восьми тысяч женщин.

Также фонд осуществляет единоразовые выплаты пособий по беременности и родам и при рождении ребенка. В январе - октябре этого года было выплачено порядка семи тысяч пособий, в том числе женщинам, работающим в других регионах, но работодатели которых зарегистрированы в Приамурье, сообщает vostokmedia.com.

Напоминаем, с 1 февраля 2021 года действуют следующие размеры пособий: единовременное пособие при рождении ребенка – 18 886,32 рубля, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет – 7 082,85 рубля. В районах и местностях Амурской области, в которых к заработной плате применяются районные коэффициенты, базовые размеры пособий подлежат увеличению на районный коэффициент.

Кроме того, Амурское отделение ФСС направило госучреждениям здравоохранения 70 миллионов рублей на оплату медицинских услуг женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в первый год жизни. Поддержка осуществляется в рамках программы «Родовой сертификат».

В Приамурье программа действует уже 15 лет. Медицинские учреждения получают оплату за оказание услуги на основании талонов родовых сертификатов: 4 тысячи рублей получает женская консультация, 6 тысяч – родильный дом и 2 тысячи – детская поликлиника.

С начала 2021 года Амурским ФСС оплачено свыше 20 тысяч родовых сертификатов. В прошлом году это число составило 27 745.

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