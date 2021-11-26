Скандально известный футболист Павел Мамаев уйдет из ФК «Ростов» до конца 2021 года

Posted 26 ноября 2021, 16:36
Published 26 ноября 2021, 16:36
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Центральный полузащитник покинет команду по истечению срока его действующего контракта. Это произойдет уже 31 декабря 2021 года. Известно, что сейчас Павел находится в поиске нового клуба.
Напомним, что в 2018 году Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили две драки в центре Москвы, в результате чего стали фигурантами уголовного дела и пробыли в тюрьме около года, однако суд отменил приговор и оправдал футболистов. Позже футболист подал иск в суд с требованием возместить моральный ущерб в 1 миллион рублей.