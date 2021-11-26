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Posted 26 ноября 2021, 16:36

Published 26 ноября 2021, 16:36

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Скандально известный футболист Павел Мамаев уйдет из ФК «Ростов» до конца 2021 года

26 ноября 2021, 16:36
Футбольный клуб «Ростов» не станет продлевать контракт с футболистом Павлом Мамаевым, об этом пишет издание «Советский спорт».

Центральный полузащитник покинет команду по истечению срока его действующего контракта. Это произойдет уже 31 декабря 2021 года. Известно, что сейчас Павел находится в поиске нового клуба.

Напомним, что в 2018 году Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили две драки в центре Москвы, в результате чего стали фигурантами уголовного дела и пробыли в тюрьме около года, однако суд отменил приговор и оправдал футболистов. Позже футболист подал иск в суд с требованием возместить моральный ущерб в 1 миллион рублей.

А лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить в ссылку в Сибирь Павла Мамаева.

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