Урбанистов в Ростове не допустили к участию в деле о возведении ТЦ у гостиницы Amaks

Илья Наздрашов рассказал о том, что хотя его ходатайство и отклонили, на слушании присутствовала помощник прокурора. Именно она запросила материалы дела для ознакомления и сказала, что на следующем заседании будет присутствовать уже с результатами прокурорской проверки. Общественник рассказал, что передал сотруднице прокуратуры отзыв на иск, в котором изложил аргументы против разрешения на строительство ТЦ.