Урбанистов в Ростове не допустили к участию в деле о возведении ТЦ у гостиницы Amaks

В сообществе урбанистов Ростова рассказали, что общественник Илья Наздрашов не смог попасть на заседание суда по делу о законности строительства торгового центра на площади Ленина в качестве третьего лица. Из-за этого ростовчане не смогут узнать, о чем шла речь на последнем заседании, и какие требования озвучили истцы, которые теперь собираются отозвать свой иск.
Илья Наздрашов рассказал о том, что хотя его ходатайство и отклонили, на слушании присутствовала помощник прокурора. Именно она запросила материалы дела для ознакомления и сказала, что на следующем заседании будет присутствовать уже с результатами прокурорской проверки. Общественник рассказал, что передал сотруднице прокуратуры отзыв на иск, в котором изложил аргументы против разрешения на строительство ТЦ.
«Следующее заседание назначено на 20 января. Так как оно будет открытым, то на нем можно присутствовать простым смертным, приходите, будет интересно», — сообщил общественник, предложив неравнодушным жителям Ростова принять участие в заседании по делу скандального строительства на площади Ленина.