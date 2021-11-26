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Урбанистов в Ростове не допустили к участию в деле о возведении ТЦ у гостиницы Amaks

26 ноября 2021, 07:10
Фото: wikimapia.org
В Ростове общественников не допускают на заседанию по делу о строительстве торгового центра на площади Ленина, информация об этом появилась в соцсетях.

В сообществе урбанистов Ростова рассказали, что общественник Илья Наздрашов не смог попасть на заседание суда по делу о законности строительства торгового центра на площади Ленина в качестве третьего лица. Из-за этого ростовчане не смогут узнать, о чем шла речь на последнем заседании, и какие требования озвучили истцы, которые теперь собираются отозвать свой иск.

Илья Наздрашов рассказал о том, что хотя его ходатайство и отклонили, на слушании присутствовала помощник прокурора. Именно она запросила материалы дела для ознакомления и сказала, что на следующем заседании будет присутствовать уже с результатами прокурорской проверки. Общественник рассказал, что передал сотруднице прокуратуры отзыв на иск, в котором изложил аргументы против разрешения на строительство ТЦ.

«Следующее заседание назначено на 20 января. Так как оно будет открытым, то на нем можно присутствовать простым смертным, приходите, будет интересно», — сообщил общественник, предложив неравнодушным жителям Ростова принять участие в заседании по делу скандального строительства на площади Ленина.

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