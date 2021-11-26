В Ростове-на-Дону сдали признанный лучшим ЖК «Царское село»

Во дворе обустроили сад с ландшафтным дизайном, в который можно пройти через террасу. Сама она включает в себя места для отдыха. В саду растут 60 разновидностей растений, среди них большая пятиметровая ель. На детской площадке поставили большой корабль ручной сборки из натурального дерева.