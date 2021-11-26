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В Ростове-на-Дону сдали признанный лучшим ЖК «Царское село»

26 ноября 2021, 06:45
Фото: ГК «СК10»
В Ростове-на-Дону сдали в эксплуатацию жилкомплекс «Царское село», который победил в федеральном конкурсе ТОП ЖК-2021, сообщил застройщик ГК «СК10»

ЖК «Царское село» — известный премиальный жилой комплекс. Его строительство началось в 2019 году недалеко от Комсомольской площади. А в 2021 году ЖК одержал победу в престижном конкурсе новостроек ТОП ЖК-2021.

В доме предусмотрены две секции высотой 9 и 14 этажей, облицовку сделали керамическим кирпичом из Баварии. Каркас построили с помощью европейского оборудования Peri.

Для лучшей шумо- и теплоизоляции предусмотрели увеличенную толщину стен. Высота потолков в квартирах составляет 3,1 метра, есть панорамное остекление «в пол», индивидуальные регуляторы отопления и счетчики.

На первом этаже доступен бассейн с подогревом, подсветкой и противотоком, который имитирует течение и небольшие волны. Жильцы могут посетить спортзал с панорамным остеклением, холл с каминной зоной и библиотекой. Для детей создали игровую комнату.

Во дворе обустроили сад с ландшафтным дизайном, в который можно пройти через террасу. Сама она включает в себя места для отдыха. В саду растут 60 разновидностей растений, среди них большая пятиметровая ель. На детской площадке поставили большой корабль ручной сборки из натурального дерева.

Напомним, что «Царское село» также стало известно тем, что в нем продают пентхаус за один миллион долларов.

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