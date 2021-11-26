В Ростове-на-Дону сдали признанный лучшим ЖК «Царское село»

ЖК «Царское село» — известный премиальный жилой комплекс. Его строительство началось в 2019 году недалеко от Комсомольской площади. А в 2021 году ЖК одержал победу в престижном конкурсе новостроек ТОП ЖК-2021.
В доме предусмотрены две секции высотой 9 и 14 этажей, облицовку сделали керамическим кирпичом из Баварии. Каркас построили с помощью европейского оборудования Peri.
Для лучшей шумо- и теплоизоляции предусмотрели увеличенную толщину стен. Высота потолков в квартирах составляет 3,1 метра, есть панорамное остекление «в пол», индивидуальные регуляторы отопления и счетчики.
На первом этаже доступен бассейн с подогревом, подсветкой и противотоком, который имитирует течение и небольшие волны. Жильцы могут посетить спортзал с панорамным остеклением, холл с каминной зоной и библиотекой. Для детей создали игровую комнату.
Во дворе обустроили сад с ландшафтным дизайном, в который можно пройти через террасу. Сама она включает в себя места для отдыха. В саду растут 60 разновидностей растений, среди них большая пятиметровая ель. На детской площадке поставили большой корабль ручной сборки из натурального дерева.
Напомним, что «Царское село» также стало известно тем, что в нем продают пентхаус за один миллион долларов.