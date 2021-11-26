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Власти назвали принятие законопроектов о QR-кодах «сложным процессом»

26 ноября 2021, 12:20
Фото: 1Медиаинвест
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов по поводу ситуации с принятием законопроектов о QR-кодах в Российской Федерации.

По его словам, этот процесс является непростой задачей во многих отношениях, пишет RT. Песков подчеркнул, что работа законотворцев в этом плане напоминает хождение по лезвию: необходимо спасти людей от заражения COVID-19 и при этом не навредить экономике страны.

Накануне комитет Госдумы РФ по обороне поддержал законопроект о QR-кодах и рекомендовал принять его в первом рассмотрении. В свою очередь председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что этот документ до 14 декабря будет передан для обсуждения в регионы, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату.

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