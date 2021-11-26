Власти назвали принятие законопроектов о QR-кодах «сложным процессом»

Накануне комитет Госдумы РФ по обороне поддержал законопроект о QR-кодах и рекомендовал принять его в первом рассмотрении. В свою очередь председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что этот документ до 14 декабря будет передан для обсуждения в регионы, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату.