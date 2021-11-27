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В Ростове прокуратура проверит качество питьевой воды после жалоб рестораторов

27 ноября 2021, 12:16
Фото: Pixabay.com
Ростовские рестораторы и отельеры пожаловались, что качество питьевой воды вынуждает их закупать воду для готовки и ставить фильтры, об этом рассказали в ходе собрания горадминистрации с бизнес-сообществом.

В Ростове прошла встреча с представителями сфер гостеприимства и общепита, в ходе которой предприниматели пожаловались на неудовлетворительное качество водопроводной воды.

Рестораторы и отельеры утверждают, что качество воды вынуждает их не только закупать питьевую воду в крупных объемах, но и устанавливать фильтры, чтобы повысить качество бытового водоснабжения.

Прокурор Ростова Олег Фрикель ответил, что ведомство отреагирует на их жалобу и проведет проверку качества городского водоснабжения.

Ранее ростовчане поделились тем, что боятся заражения питьевой воды из-за попадания в Дон и Темерник сточных вод.

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