В Ростове прокуратура проверит качество питьевой воды после жалоб рестораторов

В Ростове прошла встреча с представителями сфер гостеприимства и общепита, в ходе которой предприниматели пожаловались на неудовлетворительное качество водопроводной воды.
Рестораторы и отельеры утверждают, что качество воды вынуждает их не только закупать питьевую воду в крупных объемах, но и устанавливать фильтры, чтобы повысить качество бытового водоснабжения.
Прокурор Ростова Олег Фрикель ответил, что ведомство отреагирует на их жалобу и проведет проверку качества городского водоснабжения.
Ранее ростовчане поделились тем, что боятся заражения питьевой воды из-за попадания в Дон и Темерник сточных вод.