В Ростове власти обустроят новую пешеходную зону на площади Соборной к 2024 году

Власти города выделили почти 56 миллионов рублей на благоустройство новой пешеходной зоны от Темерницкой до Береговой улиц, которая пройдет по переулку Соборному.
Общая протяженность пешеходной зоны составит почти 800 метров, кроме того, в плане упоминается необходимость ограничить скорость транспортного движения в границах переулка Донского и улицы Береговой. Работы на участке планируют завершить до 2024 года.
Ранее ростовчане сообщили, что не доверяют властям, обещающим благоустроить длинную прогулочную зону на Театральном спуске.