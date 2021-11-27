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В Ростове власти обустроят новую пешеходную зону на площади Соборной к 2024 году

27 ноября 2021, 14:26
Фото: old.rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону на создание новой пешеходной зоны выделят 55,86 миллиона рублей, данные об этом содержатся в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Власти города выделили почти 56 миллионов рублей на благоустройство новой пешеходной зоны от Темерницкой до Береговой улиц, которая пройдет по переулку Соборному.

Общая протяженность пешеходной зоны составит почти 800 метров, кроме того, в плане упоминается необходимость ограничить скорость транспортного движения в границах переулка Донского и улицы Береговой. Работы на участке планируют завершить до 2024 года.

Ранее ростовчане сообщили, что не доверяют властям, обещающим благоустроить длинную прогулочную зону на Театральном спуске.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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